Başkan Adayı Yıldız'dan Gençler İçin Rap Şarkılı Film

Beyoğlu
Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
'ın sosyal medyada yaptığı rap şarkılı filmi dikkatleri çekti. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere günler kala AK Parti
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Geleneklerden kopmayan ama modern çağın trendlerini de takip etmenin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, sosyal medya adreslerinden rap şarkılı filmini yayınladı. Filmi, "Gençler bu size gelsin" notuyla paylaşan diyen Yıldız'ın paylaşımına en çok gençlerden ilgi geldi. İşte o şarkının sözleri:
"Beyoğlu'nda kalbimiz atıyor Tüm Türkiye
doğruyu biliyor Hedef güzel yarınlar ve demokrasi Genci, yaşlısı umuda koşuyor Okmeydanı
, Kasımpaşa
, Tophane
Güleceği günlere geldi nihayet Hasköy
, Sütlüce, Taksim
, Galata
Yediden yetmişte mutlu yarınlar Haydar Ali Yıldız, gözlerinde parlıyor Ayyıldız Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i kardeş Örfüm, adetim vatanımı sevmek Gönlümü kemiriyor yılan ve akrep Doğruyu biliyorum ileriye gitmek Yolumuzun sonu hep aydınlık Ceddinin izi ak saygınlık Okmeydanı, Kasımpaşa, Beyoğlu El ele yürüyoruz aranan kan bu Kendini değil halkını düşünür İçimizden biri Haydar Ali Yıldız Gönlünü verdi, kulakta ezanı Gözlerinde parlıyor Ayyıldız Beyoğlu, İstanbul
mutlu ve el ele Kimseyi ayırıp yok saymadı hiç Adalet yüreğine işledi bir kere."
(İHA)