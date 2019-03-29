Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yıldız'dan Gençler İçin Rap Şarkılı Film

Başkan Adayı Yıldız'dan Gençler İçin Rap Şarkılı Film

41 dakika önce

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı rap şarkılı filmi dikkatleri çekti.

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı rap şarkılı filmi dikkatleri çekti. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere günler kala AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Geleneklerden kopmayan ama modern çağın trendlerini de takip etmenin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, sosyal medya adreslerinden rap şarkılı filmini yayınladı. Filmi, "Gençler bu size gelsin" notuyla paylaşan diyen Yıldız'ın paylaşımına en çok gençlerden ilgi geldi. İşte o şarkının sözleri:

"Beyoğlu'nda kalbimiz atıyor Tüm Türkiye doğruyu biliyor Hedef güzel yarınlar ve demokrasi Genci, yaşlısı umuda koşuyor Okmeydanı, Kasımpaşa, Tophane Güleceği günlere geldi nihayet Hasköy, Sütlüce, Taksim, Galata Yediden yetmişte mutlu yarınlar Haydar Ali Yıldız, gözlerinde parlıyor Ayyıldız Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i kardeş Örfüm, adetim vatanımı sevmek Gönlümü kemiriyor yılan ve akrep Doğruyu biliyorum ileriye gitmek Yolumuzun sonu hep aydınlık Ceddinin izi ak saygınlık Okmeydanı, Kasımpaşa, Beyoğlu El ele yürüyoruz aranan kan bu Kendini değil halkını düşünür İçimizden biri Haydar Ali Yıldız Gönlünü verdi, kulakta ezanı Gözlerinde parlıyor Ayyıldız Beyoğlu, İstanbul mutlu ve el ele Kimseyi ayırıp yok saymadı hiç Adalet yüreğine işledi bir kere."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Cengiz Bozkurt, Oyunun Rengini Belli Etti Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 16:42:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Yıldız'dan Gençler İçin Rap Şarkılı Film
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]