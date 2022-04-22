Başkan Akay'a Ramazan kolisi için yumurta atmışlar - Son Dakika
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Başkan Akay'a Ramazan kolisi için yumurta atmışlar

22.04.2022 15:43
Başkan Akay'a Ramazan kolisi için yumurta atmışlar

Adana'da katıldığı iftar programında Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a yumurtalı saldırı düzenlediği öne sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'da katıldığı iftar programında Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a yumurtalı saldırı düzenlediği öne sürülen 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların Ramazan kolisi nedeniyle saldırı düzenlediği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seyhan Belediyesinin verdiği toplu iftar yemeğine katılan Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay'ın yanına gelen bir kişi konuşmaya başladı. Daha sonra bir zanlı ise Akay'a yumurta attı. Programda görevli polisler hemen olaya müdahale edip yumurta atan ve Akay ile tartışan 4 kişiyi gözaltına aldı. İsimlerinin Yasin Ç., Ferhat D., Mehmet A. ve Fırat K. olduğu öğrenilen zanlılar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Zanlılardan Mehmet A.'nın yumurta attığı belirlendi. Zanlıların ifadesinde ise Ramazan ayından önce Akay ile fakirlere dağıtmak için 300 gıda kolisi istediklerini Akay'ın da bunu kabul ettiğini ancak kendilerine 130 gıda kolisi verildiğini bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öne sürüldü.

Zanlılar ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Başkan Akay'a Ramazan kolisi için yumurta atmışlar
Başkan Akay'a Ramazan kolisi için yumurta atmışlar
Başkan Akay'a Ramazan kolisi için yumurta atmışlar
Başkan Akay'a Ramazan kolisi için yumurta atmışlar

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Akif Kemal Akay, Saldırı, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Akay'a Ramazan kolisi için yumurta atmışlar - Son Dakika


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