Başkan Akın: "Halkımızın Emrine Amadeyiz"
1 saat önce
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kahvaltı programlarıyla vatandaşlar ile bir araya geliyor, sohbet ediyor, talep, öneri ve beklentileri dinlemeye devam ediyor.
Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın
, kahvaltı programlarıyla vatandaşlar ile bir araya geliyor, sohbet ediyor, talep, öneri ve beklentileri dinlemeye devam ediyor.
Belediye Başkanı Cemal Akın, Gazhane Kültür Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Akın, beşeri münasebetin önemli olduğunu vurgulayarak, vatandaşların talep ve önerilerinin yanı sıra beklentilerini dinledi. Akın yaptığı açıklamasında, " Siz değerli halkımızla bu tür buluşmalarda bir araya gelerek, sizlerin bizden olan taleplerinizi, beklentilerinizi dinliyor, vatandaş odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde, varsa sorunların çözüm sürecini hızlandırıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza, hizmetin en kalitelisini, en hızlısını sunmak ve belediyecilik hizmetlerimiz açısından huzurlu birer birey olmanız. Bartın Belediyesi olarak da bu amaç doğrultusunda var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Halkımızın emrine amadeyiz" dedi.
Başkan Akın, program sonrasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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