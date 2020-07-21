Başkan Akman, 3. kez hak kazanılan mavi bayrağı teslim aldı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesinin bölgeye kazandırdığı 22 bin metrekarelik alan ve halk plajı, 2020 sezonunda da nitelikli plajlara verilen "Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak" almaya hak kazandı.



Can güvenliği hizmetleri, engelliler için sağlanan olanaklar, atık su arıtma tesisi ve su analizleri gibi 33 kriterin tümünü yerine getiren plajlara verilen 'Mavi Bayrak', bir kez daha Tuşba Belediyesinin Mollakasım Plajı'na verildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfına vekaleten Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıracettin Bakan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret ederek 'Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak'ı takdim etti.



'Mavi Bayrak'ı teslim alan Başkan Akman, 3. kez aldıklarını ve bayrağın hayırlı uğurlu olmasını diledi. Van Gölü'nün görselliği, güzelliği ve temizliğinin bu ödülle beraber değerlendiğini kaydeden Başkan Akman, 'Mavi Bayrak'ın örnek bir proje olduğunu ve bu projenin korunması gerektiğini belirtti.



Mavi Bayraklı Halk Plajı denince akla ilk gelenin suyun temizliğinin olduğunu, ancak Mavi Bayrağın aynı zamanda sağlıklı, güvenli ve temiz bir çevrenin de sembolü olduğunu belirten Başkan Akman, "Plaj sadece temizlikten ibaret değil, bunun yanı sıra 33 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu sebeple 33 kriteri tamamlayıp Mavi Bayrağı almak çok zor, fakat kaybetmek için bir kriterin eksik olması yetiyor. Mavi bayrağımız bu yıl da plajımızda gururla dalgalanacak, bu da Tuşba Belediyemizin halkımıza yaptığı güzel bir hizmettir" şeklinde konuştu.



Mavi Bayrak; her yıl yenilenmesi gerektiği için Tuşba Belediyesi tarafından bu yıl yapılan başvuru üzerine TÜRÇEV tarafından yapılan inceleme sonucunda aranan tüm şartların yerine getirilmesiyle Uluslararası Çevre Ödülü alan 'Mavi Bayrak' haziran-eylül ayları arasında bir kez daha Mollakasım Halk Plajı'nda dalgalanmaya hak kazandı. Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği, çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi, plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması ile çevre yönetimi gibi 33 kriter bulunmaktadır. Bu kriterler kontrol edildikten sonra sezon boyunca Mavi Bayrak asılmaktadır. Sezon bitiminde mevcut Mavi Bayrak kaldırılmaktadır.



Öte yandan, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez bir göl kıyısına Mavi Bayrak verilmiştir. - VAN