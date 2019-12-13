Başkan Akman'dan ABD Senatosunun kararına tepki - Son Dakika
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Başkan Akman'dan ABD Senatosunun kararına tepki

7 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili tasarıyı kabul etmesine sert tepki gösterdi.

Başkan Akman'dan ABD Senatosunun kararına tepki, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ABD Senatosunun 1915 olaylarıyla ilgili tasarıyı kabul etmesine sert tepki gösterdi.


Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan ve ABD Senatosu tarafından kabul edilen sözde Ermeni tasarısının Türkiye ile ABD ilişkilerini tehlikeye attığını belirten Başkan Akman, bu kararı alan ABD'nin önce kendi karanlık tarihine bakması gerektiğini söyledi. Akman, "Bir varil petrol için Ortadoğu'yu kan gölüne çevirip milyonlarca insanı katleden ABD, yalanlarla bizim tarihimize asla dil uzatamaz. Tarihimiz boyunca her daim mazlumları korumuş, asla hiçbir ulusa karşı soykırım yapmamışız. Hukuki temelden yoksun olan bu utanç verici tasarıya 'evet' oyu vererek sorumsuzca davrananlar, amaçlarına asla ulaşamayacaklar. ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin gerçekten yoksun tasarıyı veto etmesini bekliyoruz" dedi.


Bu kararların iki ülke ilişkilerine hiçbir fayda sağlamayacağını vurgulayan Başkan Akman, bu kararın tarihe ABD Kongre üyelerinin Türkiye'ye karşı sorumsuz ve mantıksız adımları olarak geçeceğini ifade ederek, "Bu kararlarda imzası olanlar ise tarihe iki ülke ilişkilerine verilen kalıcı zararın sorumluları olarak geçeceklerdir" şeklinde konuştu. - VAN

Amerika Birleşik Devletleri, Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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