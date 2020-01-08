Başkan Akman'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, beraberindekiler ile birlikte '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, beraberinde başkan yardımcısı Necati Yertürk, Emlak ve İstimlak Müdürü Sedat Aykaç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şabettin Akkuş ile birlikte '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Akman, "Gazeteciler zor bir coğrafyada zorlu bir görev ifa ediyorlar. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışma içerisinde olan gazetecilerin görevlerini yerine getirebilmek için yaşadıkları zorluklar, yaptıkları işi çok daha önemli ve kutsal kılmaktadır. Basın mensupları demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra etmektedir. Bu duygularla halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.



2019 yılında yapılan hizmetlere değinen Başkan Akman, "İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap yapım işi, 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan; 7161 Sayılı Kanun'un Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.nci Maddesi ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4.üncü maddesine göre; imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışların meydana gelmesi nedeniyle durdurulmuştu. 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü ve idarelerin onayına bağlı olarak fesih, tasfiye veya devir edebilir' esası dayanak gösterilerek feshi gerçekleştirilen İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap yapım işinin tekrar ihalesini yaparak tamamladık. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekleri ile İskele Mahallemizde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın devamı olan ve bölgenin en büyük parkı olan İskele Sahil Bandı 2. Etap'ta bisiklet yolu, plaj futbol ve voleybolu sahaları, spor aletleri, engelsiz çocuk oyun grubu, fitnes aletleri, mini teleferik macera parkı bulunuyor. Bin adet büyük boy ağacın dikildiği parkımızda 65 bin 000 metrekare çim alan, 3 bin 900 metrekare kauçuk alan, 41 adet sekizgen gazebo (büyük kamelya), 73 adet çatılı piknik masası, 116 adet barbekü, 15 adet satranç piknik masası, 30 adet ağaç altı oturma bankı, ışıklı fıskiyeli havuz, 4 ayrı konseptte meydan, amfi ve satranç alanı, Van Kedisi ile İnci Kefali meydanları bulunmaktadır. Toplam 2 bin 300 metrekare taban alana sahip olan hizmet binamız bodrum ve teras katı ile birlikte 6 kat olarak inşa edildi. Kaba inşaatı tamamlandı, ince iş dediğimiz, alçı, sıva, dış cephe montalama ile elektrik ve mekanik işleri büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah bittiğinde Tuşbalılara Selçuklu mimarisi olan çok güzel bir hizmet binası kazandırmış olacağız. Bir aksilik olmaması durumunda Ağustos ayında hizmete girecek" dedi.



Su, Kanalizasyon ve Doğalgaz şebeke hatlarının çekilmesinden dolayı tahrip olan tüm mahalle yolarında yama çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Akman, "Sadece yama işi için bu yıl 8 bin ton sıcak asfalt kullandık. Çok şükür kış gelmeden hiçbir mahallemizde bu tür sorunlu bir yol bırakmadık. Yine bu iş sezonunda 8 merkez mahallemizde 7 bin metrekare kilit parke taşı kullanarak halkımıza daha yaşanır ve çukur ve çamurdan arınmış yollar yaptık. Kendi öz kaynaklarımız ile 163 kilometre stabilize yaptık. Hiçbir mahallemizde stabilizesi yapılmayan yol bırakmadık. Allah'a şükürler olsun artık vatandaşlarımızın ayağı çamur olmayacak. Bunun yanı sıra 165 kilometre de reglaj çalışması yaptık. Yolları yaparken alt yapısı ile bir bütün olarak planlayarak yaptık. Yolların altyapı ve su geçişleri için ise 2 bin 670 metre korige boru kullandık. Ayrıca bu yılda su kaynakları yeterli olan mahallelerimize Osmanlı Mimarisi olan 6 adet eyvanlı çeşme yaptık. İlçemizin başlıca geçim kaynağı olan hayvancılığın gelişmesi için meralarda hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarım Bileşeni Birimine sunduğu proje ile ilçedeki 10 mahalleye 60 adet beton su sıvatı kazandırdı" diye konuştu.



2020 yılında yapılacak projelere de değinen Başkan Akman, "İskele Mahallesi Feribot İskelesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arandaki yaklaşık 7 bin metrelik yolun dolgu ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştı. Yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğine sahip çift şeritli sahil yolunun, bir tarafında 2 metre genişliğinde bisiklet yolu ve diğer tarafta 2 metre genişliğinde yürüme yolu mevcuttur. Gezi amaçlı kullanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduğumuz proje ile destek alınan sahil yolunun gelecek iş sezonunda BSK Asfaltı ve bisiklet yolunun betonu dökülerek halkımızın hizmetine sunulacak" dedi.



"Ağartı mavi bayraklı halk plajı"



Türkiye'nin iç sulardaki tek mavi bayraklı olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajını hizmete alarak bölge turizmine büyük katkı sunduklarının altını Çizen Başkan Akman, "Bölgede büyük bir ihtiyaç olan ikinci halk plajı için de kolları sıvadık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Ayanis (Ağartı) Mahallesi Van Gölü sahilinde kamuya ait arazi, ilkbahar aylarında ağaçlandırarak startını verdik. Bakanlıklara sunduğumuz projelerin takibi kapsamında Kültür ve Turizm Bakamı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek hazırladığımız Ayanis Halk Plajı Projesi için destek istedik. Masmavi suları, eşsiz koyları ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli değerlerinden biri olan Van Gölü'nün, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte sadece Vanlıların değil çevre illerin yanı sıra komşu ülke İran'dan da gelen çok sayıda turistin tatilini Van'da geçiriyor ve Van Gölü'nden faydalanıyorlar. İnşallah bakanlık desteği ile kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.



"AVM ve otel projesi"



Hizmet binasının yerleşkesinde bulunan ve 4 tarafında geniş yolları olan, trafik ve oto park sorunu olmayan, müşteri potansiyeli oldukça yüksek 35 bin metrekare alanlarının mevcut olduğunu ifade eden Başkan Akman, "Getirisi çok yüksek olacak bir alışveriş merkezi ile otel projemiz var. Vanlı işadamların gelip bu projeyi hayata geçirmenizi bekliyoruz. Artık ilçeniz ve memleketimiz için elimizi taşın altına koyma zamanı geldiğini düşünüyorum. Buraya yatırım yapmak isteyen birçok işadamı olduğunu bilmemize rağmen Tuşbalı ve Vanlı işadamlarının memleketlerine yatırım yapmalarını bekliyoruz. Belediye olarak buraya yatırım yapmak isteyen işadamlarımıza gerekli destek ve kolaylıklar sağlayacağız" dedi.



"Modern semt çarşısı"



İstasyon Mahallesi'nde bin 910 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan semt çarşısı projelerinin olduğunu ifade eden Başkan Akman, "İnşaatına önümüzdeki günlerde başlayacağımız standartların üzerinde olan modern semt çarşısının mimari yapısı, konforu ve ferahlığı ile Van'da ilk kez böyle bir semt çarşısının inşa edilecek. Hem esnafımız memnun kalacak hem de mahalle sakinlerinin alışverişlerini rahatça yapabilecekleri yeni semt çarşısı kurmuş olacağız. Van'da semt pazarları konusuna farklı bir bakış açısı getireceğiz. Görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yaz ve kışın kullanım kolaylığı sağlayacak. Tuşba Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarımızın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız hibe kredi ile inşa edeceğiz. Kentsel gelişimin sürdürülmesi amacıyla inşa edeceğimiz çarşı tarihi mimari yapısıyla ilçede bir ilk olacak" dedi.



"İskele sahil bandı 3. etap çalışması"



Belediye olarak 2018 yılında tamamlayarak halkın hizmetine sunulan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın ardından hemen DAKA desteği ile İskele Sahil Bandı 2. Etap Projesine başladıklarını anımsatan Başkan Akman, "Allah'a hamdolsun bu projemizi de beklentilerin üzerinde yüksek bir standartta yaparak halkın hizmetine sunduk. Şimdiden arkadaşlarımız, teknik ekibimiz 3. etap fizibilite çalışmalarına başladılar. Arıtma Tesislerine kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik sahil bandı projesi hazırlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte maliyeti de ortaya çıkacaktır. Siz de takdir ederseniz Tuşba Belediyesi gibi kıt imkanlara sahip olan bir belediyenin öz kaynakları ile böyle bir projeyi yapmak imkansız bunun için bakanlıklar nezdinde açılan hibe kredilere başvurarak hayata geçireceğiz. Bu konuda her zaman olduğu gibi Sayın Valimiz ve milletvekillerimizin de destekleriyle bu projemizi de hayata geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.



"Deprem parkı projesi"



MEGA denilecek başka bir projelerinden biri ise belki de Türkiye'de başka bir benzeri olmayan 'Deprem Parkı' projeleri olduğunu ifade eden Başkan Akman, "Deprem parkımız; sosyal aktiviteleri olan modern bir kent park iken deprem anından sonra bölge sakinleri özellikle yaşlılar, engelli vatandaşlar ve deprem sonrası çocuklar için yenilenebilir enerji sistemleriyle desteklenen, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı haline dönüşecektir. Parkın içinde yer alan çeşitli sosyal aktivite alanları depremden sonra aktif yaşam alanlarına dönüşerek büyük bir kaosu önleyecektir. Deprem parkımızın yenilenebilir enerji altyapısı hazırlanarak tüm sistem kriz anından sonrada rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarıyla da çalışabilecektir. 2050 yılına kadar deprem eğilimli bölgemizdeki insan sayısı iki katına çıkacak ve araştırmalara göre, felaketlerden sonra kaynaklarla dolu caddeler, stadyumlar ve parklar gibi açık alanlar tasarlama ihtiyacı artacaktır. Deprem parkı içine, kriz anında parkın nasıl bir durumda olacağını gösteren planlar asılacak, park içerisinde hangi ünitenin nerede yer alacağı gösterilecektir. Böylelikle bir deprem sonrasında parkın neresinde, hangi birimin çalıştığı bilindiği için karışıklık ortadan kalkacaktır. Deprem parkı sayesinde insanlar deprem sonrasında nereye gideceklerini bilecek ve çok daha çabuk bir şekilde organize olacaklardır. Deprem parkının en büyük avantajı, insanların böyle bir felaketi yaşamadan bu parkta ne olacağını bilecek olmalarıdır. Deprem parkının uygulanacağı alanlara, deprem anında bölge sakinlerinin afet önleme parklarına kolayca tahliye edilmesini kolaylaştırmak için, acil durum araçlarına erişim sağlamak amacıyla bölge, şehir ve mahalle düzeyinde faaliyet göstermek üzere tasarlanan parka giden yollar için güzergahlar belirlenecek ve afet anında trafik akışında sıkıntı yaşanmayacaktır" dedi.



"Millet bahçesi projesi"



Tuşba Belediyesi olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir benzeri olmayan birbirinden güzel parklar yaparak Türkiye genelinde en fazla ve en geniş yeşil alan kazandıran belediye olduklarını ifade eden Başkan Akman, "Bir sahil kenti olma farkındalığını ilk kez Vanlılara yaşatan belediyemiz İskele Mahallesi Van Denizi sahilindeki çalışmaları ile metruk, çöplük, bataklık alanlarını projelendirerek sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra mesire alanları oluşturdu. Bu yeterli midir? Elbette yeterli değildir. Moralı Deresi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin arasında bulunan yaklaşık 500 dekar alana millet bahçesi yapmak için bakanlıktan söz aldık. Arazinin devri ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak bunun da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleri ile ilkbaharda temelini atacağız. Bu kadar devasa arazinin hiç bir yerde olacağını tahmin etmiyorum. Allah'ın izni ile bunun da bölgede bir ilk olacak. Bir belediyenin olmazsa olmazı olan ve rutin işleri sayılan kilit parke taşı, sıcak asfalt çalışması, yama çalışmalarımız ve bu yıl büyük ölçüde tamamladığımız ancak stabilize ve reklaj çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanı sıra dar gelirli vatandaşlarımıza yaptığımız gıda yardımları ile kültürel ve sosyale etkinliklerimizde 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da devam edecek" şeklinde konuştu.



İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, kendilerini unutmayıp ziyaret eden başta Başkan Akman ve ekibine teşekkür etti. - VAN