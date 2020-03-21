Başkan Akman'ın Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Akman'ın Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Akman'ın Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandili'ni en iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Akman'ın Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandili'ni en iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor" dedi.


Başkan Akman, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, Müslümanlar için büyük bir nimet olan namaz bu gece farz olarak indirildiğini kaydederek, "Bu gece bizlere mübarek Ramazan-ı Şerif'i müjdeliyor. Cenab-ı Hakk'ın kullarına hediye ettiği bu mübarek kandil gecesi, manevi dünyamızı aydınlatıyor, birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi, bereketimizi, mutluluk ve sıhhatimizi arttırıyor" dedi


Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in Allah'ın huzuruna çıktığı gece olan Miraç'ın, insanlık için birçok mesaj ve mucizelerle dolu olduğunu vurgulayan Başkan Akman, bu anlamlı gecelerde hayatımızı gözden geçirmek için birer fırsat olduğunu dile getirdi. Başkan Akman, "Bu geceyi Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı genelge doğrultusunda hareket ederek, ibadetlerimizi evimizde idrak edelim. Bu geceyi tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de can kaybına neden olan Korona Virüsünden kurtulmak için bol bol dua edelim. Vatan ve bayrak için gözünü kıpmadan şahadet şerbetini içen güvenlik güçlerimiz ile Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle haftalardır özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarımızı dualarımızdan eksik etmeyelim" diye belirtti.


Miraç Kandili'nde başta İslam Dünyası olmak üzere insanlığın içinde yaşadığı pandamı sarmalından çıkması için ellerimizi semaya açmalıyız diyen Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimin ve Müslüman Alemi'nin Miraç Kandilini tebrik ediyor, ülkemize, bütün insanlığa sağlık, huzur, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kandil Dağı, Tuşba, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:23 Kaynak: İHA

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