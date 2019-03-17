Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu

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Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak

Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu