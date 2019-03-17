Son Dakika Haberleri: Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu

Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESOB'a bağlı lokantacı, tatlıcı ve simitçi birliklerine üye 400 kadın esnafla bir araya geldi.

Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESOB'a bağlı lokantacı, tatlıcı ve simitçi birliklerine üye 400 kadın esnafla bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:30 

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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