Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESOB'a bağlı lokantacı, tatlıcı ve simitçi birliklerine üye 400 kadın esnafla bir araya geldi.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, BESOB'a bağlı lokantacı, tatlıcı ve simitçi birliklerine üye 400 kadın esnafla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:30
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