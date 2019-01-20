Son Dakika Haberleri: Başkan Albayrak Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Başkan Albayrak Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesindeki halk pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Başkan Albayrak Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesindeki halk pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Albayrak, yazılı yazılı açıklamada, naylon poşetlerin çevreye zarar verdiğini ve bez torba kullanımının artırılması gerektiğini belirtti.

Çevrenin korunması için üzerilerine düşen görevi yapacaklarını vurgulayan Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak çevre kirliliğinin önlenmesi adına Sıfır Atık Projesi'ne destekte bulunmak amacıyla çalışmamızı başlattık. Çevremizi korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Semt pazarında vatandaşlarımıza bez çanta dağıttık. Çevre kirliliğinin engellenmesi noktasında çalışmalarımızı genişleterek, devam ettireceğiz. Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Tekirdağ için üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:20 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel
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