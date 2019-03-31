Son Dakika Haberleri: Başkan Ali Çetinbaş Oyunu Kullandı

Başkan Ali Çetinbaş Oyunu Kullandı

42 dakika önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'nda kullandı.

Başkan Ali Çetinbaş Oyunu Kullandı, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'nda kullandı.

Başkan Çetinbaş ve eşi Gülistan Çetinbaş oy verme işlemini, saat 11.30'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'nda 1103 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Çetinbaş, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE-) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

Kütahya, Çağlayan, Ali Çetinbaş, Güncel
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