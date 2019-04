Başkan Ali Özkan'dan Ortak Akılla Gelecek Vurgusu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, seçimlerin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, seçimlerin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni dönemin ardından ilk mesai gününde kademe sahasında başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personel ile buluşan Özkan, "Biz hepimiz bir ekibiz ve aynı masadayız. Ortak akılla Karacabey'i hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Karacabey'de seçimlerin ardından yeni döneme hızlı başlayan Belediye Başkanı Ali Özkan; kademe sahasında başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personel ile buluştu. Personel buluşmasında Özkan, 'ortak akılla' Karacabey'i hep birlikte güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Özkan yaptığı konuşmada, "Yorucu bir seçim temposunu geride bıraktık. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yeni dönemin ardından, hep birlikte Karacabey için çalışmaya devam edeceğiz. Siz, biz ayrımı yok. Hepimiz bu şehir için aynı öneme sahibiz. Birimiz karar alır, diğerimiz sahada uygular ve birlikte başarmış oluruz. Siz emekçi kardeşlerimin sahadaki çabalarını her zaman takdir ediyorum. Sizlerden yeni dönemde de aynı gayreti bekliyorum. Siyasi görüşünüz, düşünceniz bizler için önemli değil. Şehrimize, belediyemize yakışır bir üslupla ve çalışkan bir tutumla katkıda bulunan her personelin arkasında ben varım. Yeni dönemimiz hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Başkan Özkan, istişare ve fikirlere açık olduğunu da vurgulayarak, "Bana her konuda ulaşabilir ve fikrinizi, düşüncenizi beyan edebilirsiniz. Hepiniz bizler için önemli ve değerlisiniz" ifadelerine yer verdi.



Konuşmasının ardından Başkan Özkan'ı alkışlayan personel ise kendisine başarı ve tebriklerini iletti. Bazı personel de Başkan Özkan'la hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - BURSA

