Son Dakika Haberleri: Başkan Ali Özkan Mazbatasını Aldı

Başkan Ali Özkan Mazbatasını Aldı

57 dakika önce

Yerel seçimlerde Karacabey'de yeniden göreve seçilen Belediye Başkanı Ali Özkan, düzenlenen törenle mazbatasını teslim aldı.

Başkan Ali Özkan Mazbatasını Aldı, System.String[]

Karacabey, 04.04.2019 – Karacabey'de seçimlerin ardından yeni dönemde de belediye başkanlığını kazanan Ali Özkan, mazbatasını AK Parti ve MHP ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla, İlçe Seçim Müdürü Nezahat Uluca'dan aldı.

Yeni adliye binasındaki ilçe seçim müdürlüğüne gelerek mazbatasını teslim alan Başkan Özkan'a, eşi Gülden Özkan ile iç mimarlık son sınıf öğrencisi olan küçük kızı Serra Özkan da eşlik etti.

Karacabey'in yükseliş dönemi başlıyor

Adliye çıkışı vatandaşların alkışlarla destek verdiği Başkan Ali Özkan, "Gerçekten enteresan bir seçim süreci yaşadık. Seçim dönemi adeta ilçemizde bir turnusol kâğıdı vazifesi gördü. Halkımızın deyimiyle takkeler düştü keller görüldü. Kimlerin, kimlerle yürüdüğü, amaçlarının ne olduğu ayan beyan görünürken, ilçe siyaseti kendisini dev aynasında gören cücelerle tanıştı. Biz bütün olumsuzlukları tecrübe hanemize kaydederken, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bölen değil birleştiren olacağız.

Karacabeyimizin yükseliş dönemi hayırlı olsun''dedi.

Adliye önündeki konuşmasının ardından Başkan Özkan, vatandaşlarla birlikte belediye binasına yürüyerek gitti. Yürüyüş sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Özkan'a, esnaftan da yoğun destek geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:12 Kaynak: Bültenler

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