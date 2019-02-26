Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık; "Nazilli'de Gelişim ve Değişim Devam Edecek"

Başkan Alıcık; "Nazilli'de Gelişim ve Değişim Devam Edecek"

19 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Eycelli ve Şimşelli Mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Alıcık;
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Eycelli ve Şimşelli Mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Eycelli ve Şimşelli Mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlara 2019-2024 dönemi projelerini anlatan Başkan Alıcık, "10 yıllık görev süremiz boyunca huzurevi, Alzheimer merkezi, istisnai tesisler ve barlar sokağının şehir dışına alınması, diş hastanesi, mobese kameraları, Nazlı Su, Etnografya Müzesi, yeni cadde ve bulvarların açılması, spor tesisleri, cami, köprü, muhtarlık binası, kadın dayanışma evi, çok amaçlı sosyal alanlar, Yıldırım Demirören Spor Tesisleri, hangarların restorasyonu, Nazilli'nin 100 yıllık su sorununun çözülmesi ve yol çalışmaları ile Nazilli'de ilklere imza attık. Tarihini koruyan, geleceğini planlayan üretken bir belediyecilik anlayışı ile eğitimde görülmemiş bir yatırım gerçekleştirdik. Tüm bu hizmetlerimize ustalık dönemimizde yenilerini ekleyerek ilerleyeceğiz. Organize sanayi ve üniversite şehri bir Nazilli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Nazilli'mizde gelişim ve değişim devam edecek" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Nazilli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi

Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 11:54:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık; "Nazilli'de Gelişim ve Değişim Devam Edecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]