Başkan Alkayış: "Ceza infaz kurumu personelimiz mağdur edilmeyecek" - Son Dakika

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, depremde hasar gördüğü için kapatılan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde Adıyaman Kapalı Cezaevi ağır hasar aldı. Bundan dolayı hükümlü ve tutuklular başka cezaevlerine nakledilirken, görevli 269 personel Adıyaman'da kalmaya devam etti.

Yaklaşık 7 ayın ardından görevlilerin başka illere gönderilme ve nakil kararı alınmasının ardından Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile personeller bir toplantı yaptı.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın'da toplantıya telekonferans yöntemiyle katılarak, talepleri dinledi.

Mustafa Alkalış, görüşmelerde belirli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Kararlar alındığında kamuoyu ile paylaşacağız ancak ceza infaz koruma memurlarımızın mağdur olmayacağını belirtmek isteriz. Ahmet Aydın'ın çabası gerçekten her türlü takdire değer inanılmaz bir gayretle bu arkadaşlarımız mağdur olmaması, ailelilerinden ayrılmasın diye ciddi bir çaba içerisindedir. Ancak Adıyaman Kapalı Cezaevi hizmet vermediği için elbette ki Adıyaman'da da kalmaları mümkün değil.

Ancak, özellikle bu personellerimizden durumlarına, statülerine göre onları mağdur etmeyecek bir şekilde bir çalışma yürütülüyor. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde detayları daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Ancak şunu söyleyeyim ki hükümetimizin ceza infaz koruma memuru olan Adıyamanlı kardeşlerimizi burada hizmet edenleri mağdur etmeyecek, onların da görüşleri beyanları alınarak, memnun olabileceği bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bu çalışmalarımız inşallah en kısa sürede sonuçlanacaktır. Adıyaman'da yapılacak yeni cezaevinin hizmete başlamasıyla hem tutuklu ve hükümlü yakınları hem mesleğimizi icra eden avukat arkadaşlar hem güvenlik birimleri hem de tutuklu ve hükümlülerin kendileri kendi memleketlerinde bu yargılama sürecini infaz sürecini yapmış olacaklar. Bu çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak ve Ceza İnfaz koruma memuru arkadaşlarımızın beklentisine uygun olarak sonuçları hep birlikte temin edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN