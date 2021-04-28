Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti

28.04.2021 12:04
Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini ziyaret ederek, belediye başkanları ve AK Parti İlçe Teşkilat başkanlarıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini ziyaret ederek, belediye başkanları ve AK Parti İlçe Teşkilat başkanlarıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini ziyaret etti. Başkan Altay, ilk olarak AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yıldırım ile birlikte Karapınar Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile bir araya geldi. Belediye ziyaretinin ardından Karapınar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Toprak Mahsulleri Ofisi ahşap depo restorasyonunda incelemelerde bulunan Başkan Altay, daha sonra Emirgazi ilçesine geçerek Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakcı, MHP Emirgazi İlçe Başkanı Mehmet Tanrıverdi ile görüştü. Görüşmede 2021 yatırım programı kapsamında ilçeye yapılacak hizmetler değerlendirildi. Halkapınar ilçesine geçerek İlçe Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ve AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Fatih Köşger ile de görüşen Başkan Altay, devam eden yatırımlar ve yapılacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Belkaya Mahallesinde parke yapım çalışmaları başladı

Günün son ziyaretini Ereğli ilçesine yapan Başkan Altay, burada ilk olarak Ereğli ilçesine kazandırılacak 100 bin metrekare parke döşeme işinin başlangıç yeri olan Belkaya Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi. Ardından Ereğli Belediyesi'ni ziyaret ederek Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukcu ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ile bir araya gelen Başkan Altay, ilçeye kazandırılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

"İlçelerimizde alt yapı ve üst yapı yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Karapınar, Emirgazi, Halkapınar ve Ereğli ilçe ziyaretleriyle birlikte 28 ilçenin tamamını bahar ayında ziyaret ettiklerini belirten Başkan Altay, "İlçe belediye başkanlarımızla 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarımızı paylaştık. Ayrıca KOSKİ'mizin yatırımlarını da istişare etme imkanı bulduk. 2021 yılında 28 ilçemizde Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak yine alt yapı ve üst yapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Karapınar ziyaretimizde eski TMO binası restorasyon çalışmalarını inceledik. Emirgazi ve Halkapınar'da belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Ereğli'de 100 bin metrekare parke döşeme işinin startını vermiş olduk. İnşallah Ereğli'mizde bu yıl yarı olimpik yüzme havuzumuzun başlangıcını yapacağız. Ayrıca Konya'nın girişi olan Adana-Konya yolu bağlantımızı sağlayan orta refüjdeki düzenlemelere de inşallah bu yıl başlamış olacağız. Böylece Adana istikametinden Konya'ya gelenler Ereğli'ye yakışır refüjde karşılanmış olacaklar. Tüm ilçe belediye başkanlarımıza göstermiş oldukları uyum ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 42 bin kilometrekarelik alanda hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi. - KONYA

Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti
Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti
Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti
Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti

Hisarcık, Ereğli, Konya, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük         
13:19
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak 12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak         
12:55
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi         
10:05
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 13:39:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement