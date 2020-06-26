Başkan Altıkulaç, "Birinci kat asfalt için bin 490 ton mıcır alındı" - Son Dakika

Başkan Altıkulaç, "Birinci kat asfalt için bin 490 ton mıcır alındı"

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 2019 yılı faaliyet raporu hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 2019 yılı faaliyet raporu hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.

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Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 2019 yılı faaliyet raporu hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Altıkulaç, "İlçemiz Kadirbey Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yapılmıştır. İlçemizdeki pancar kantarı bölgesinde, belediyemiz öncülüğünde, zeminine BSK kaplama yapılmıştır. Belediyemiz hizmet binası önünde bulunan giriş merdiveninin tadilatı yapılarak engelli vatandaşlarımızın girip çıkabilmesine uygun hale getirilmiştir. Belediyemiz eski hizmet binası dış cephesi rehabilitasyon çalışması, çatı onarımı, iç kısım tadilatları yapılarak kullanılabilir hale getirilmiş olup, 15 yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile belediyemiz arasında protokol yapılarak Gençlik Merkezi olarak tahsis edilmiştir. Açık olan düğün salonunun çatısı yapılarak güzel bir görünüme kavuşturulmuştur. Yeni yapılan yol ve cadde düzenlemeleri öncesinde, düzenleme yapılacak yerde, tüm kanalizasyon ve doğalgaz bağlantıları tamamlanmıştır. İlçemiz Ahiçelebi Mahallesi Şehit Nihat Çendik Caddesi, Şehit İrfan İdrisoğlu Caddesi, Kulaksızlar Caddesi, Kurtşeyh Mahallesi Şehit Teğmen Cemal Tepeli Caddesi 17 bin metrekare kilitli beton parke ile döşenerek güzel bir görünüme kavuşturulmuştur. Bununla birlikte vakıf mezarlığı yürüyüş alanına bin metrekare beton parke taşı döşenmiştir" dedi.


"Yeni Sanayi Sitesinde mobeseler hayata geçirilmiştir"


Devrekani Canlı Hayvan Pazarına bilgisayar destekli pasaport basım merkezini açtıklarını söyleyen Başkan Altıkulaç, "İlçemizde bulunan ve tamir gerektiren Kadirbey Ahmetoğlu Sokak Çeşmesi, Vakıf Mezarlığı Çeşmesi, Yelekler Küme Evleri Çeşmesi, Çayırcık Mahallesi Eyrek Çeşmesi, Geceni Çeşmesi yeniden düzenlenerek güzel bir görünüme kavuşturulmuştur. Çeşitli yan mahallerde araziye giden yollardaki farklı noktalara büz konulmuştur. Arazi yollarımız düzeltilmiştir. İlçemiz şehir stadı yenileme çalışmaları yapılmıştır. Sosyal hizmet birimimiz hayata geçirilmiştir. Sosyal içerikli geziler düzenlendi. Okula yeni başlayan öğrencilerimize, hayırseverlerin yardımıyla çanta dağıtım ve kırtasiye yardımı yapılmıştır. Yeni sanayi sitesi mobese projesi hayat geçirilmiştir. Çarşı içerisinde Şehit Nihat Çendik Caddesinden başlayarak Şehit Teğmen Cemal Tepeli Caddesinin Orman İşletme Şefliğine kadar olan refüjlerde dekoratif aydınlatma yapılmıştır" diye konuştu.


"Korona virüs nedeniyle cadde ve sokaklar yıkanıp dezenfekte edildi"


Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokakların yıkanarak dezenfekte edildiğini söyleyen Başkan Altıkulaç, "Ana yol kenarlarına yolcu durakları yapılmıştır. Geleneksel olarak düzenlenen Kastamonu Günleri etkinliklerine ve Kastamonu'da düzenlenen Gastronomi Fuarına katılım sağlanmıştır. 5. Hasat Şenlikleri yapılmıştır. Göreve geldiğimizde arızalı olan Komatsu Kepçe ve Hidromek Beko Loderin tamiri yaptırılmıştır. Ovalı pazarındaki tuvaletler yenilenmiştir. Belediyemiz parklarının bakımları yapılmıştır. Çayırcık Mahallesi Helvacı Sokakta kanalizasyon çalışması yapılmıştır. Sazyaka Mahallesi su şebeke hattı çalışması yapılmıştır. Sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi için hayvan otağı çalışması yapılmıştır. Korona virüsü kapsamında vefa grubu olarak belediye personelimiz hizmet vermiştir. İlçemiz bıdık çayırına yapmayı planladığımız millet bahçesi proje çalışması tamamlanmıştır. Yöresel ürün pazarımıza ve ovalı pazarına ait mimarı ve statik proje çalışmaları bitirilmiştir. İlçemize kazandıracağımız tarıma dayalı ihtisas organize hayvancılık projesi çed raporu tamamlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sıfır atıkla ilgili proje dosyamız sunulmuştur. Çorbacı regülatöründen, su isale hattı için isale hattı projesi tamamlanarak iller bankasına sunulmuştur. İsmailbey Mahallesi yol rehabilitasyon çalışmaları başlatılmıştır. Yeni sanayi sitesi taşkın kanalı temizlenmiştir. Ana yollardan sökülen parke taşları temizlenerek mahalle aralarındaki bağlantı yollarına döşenmiştir. İlçemiz Sazyaka Mahallesi Sünnüoğlu Küme Evleri mezarlığının etrafı tel örgü ile çevrilmiştir. Korona virüs nedeniyle ilçemiz ovalı pazarı girişinde ateş ölçümü, maske dağıtımı ve dezenfeksiyon işlemi yapılarak bulaşma zincirinin kırılması sağlandı. Korona virüs nedeniyle ilçemiz cadde ve sokakları yıkanıp dezenfekte edilmiştir" diye konuştu.


"666 bin TL tutarında 1 adet kombine araç vidanjör ve kanal açma aracı alındı"


Tamamı hibe olmak üzere Devrekani Belediyesi ara parkına 666 bin TL tutarında 1 adet kombine araç vidanjör ile kanal açma aracının kazandırıldığını belirten Başkan Altıkulaç, "Belediyemize 1 adet H 100 Hyundai damperli çöp taksi, 1 adet H 100 Hyundai kamyonet ve 1 adet ikinci el ISUZU marka minibüs kazandırılmıştır. Kadirbey Mahallesi Dereyolu ıslah çalışmaları yapılmıştır. Mütevelli Mahallesi Muradiye Küme Evlerinde su terfi merkezi faaliyete geçirilmiştir. İlçemize özgü olan Banduma yemeği coğrafi işaret olarak tescillenmiştir. Cırık tatlısı ise alım aşamasında olup, en kısa zamanda coğrafi işaret olarak tescillenecektir. Yeni Sanayi Sitesi girişine parke döşemesi çalışması yapılmıştır" şeklinde konuştu.


"80 bin TL tutarında 70 adet çöp konteynırı kazandırıldı"


Devrekani Belediyesine 80 bin TL tutarında 70 adet çöp konteynırının kazandırıldığını ifade eden Başkan Altıkulaç, şöyle konuştu: "Kastamonu Barutçuoğlu AVM'de ilçemizin tanıtımını sağlamak üzere "Devrekani'de doğa ve yaşam konulu" resim sergisi açılmıştır. İlçemizde eski hizmet binası olarak kullanılan Matador Ekmek Fabrikası üzerinde bulunan binanın öğrenci misafirhanesi yapımı için protokol yapılmıştır. Belediyemiz öncülüğünde ilçemiz Meslek Yüksekokulu'nda halı tezgahlarının kurulması sağlanmıştır. Devrekani Belediye Başkanlığı olarak İstanbul'da düzenlenen 41. Avrasya Maratonuna 80 kişilik ekiple katılım sağlanmış, akabinde Esenler Kültür Merkezinde hemşehri buluşmamızda ilçemizde yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapılmıştır. 23 Ağustos 2019'da Cumhuriyet Meydanında kitap okuma etkinliği gerçekleştirilmiştir. 10 Aralık'ta ilimizde düzenlenen Kadın Mitingine ilçemiz bayanları, yöresel kıyafetleriyle katılımı sağlanmıştır" - KASTAMONU

Engin Altıkulaç, Koronavirüs, Devrekani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:37 Kaynak: İHA

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