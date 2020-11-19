Başkan Altınsoy: "Şehrimiz, hizmetlerin en iyisine layıktır" - Son Dakika

Başkan Altınsoy: "Şehrimiz, hizmetlerin en iyisine layıktır"

19.11.2020 12:47
Başkan Altınsoy:

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın memleket işi gönül işidir" sözünü hatırlatarak, "Aksarayımız için inandığımız yolda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehrimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya...

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın memleket işi gönül işidir" sözünü hatırlatarak, "Aksarayımız için inandığımız yolda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehrimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aksaray için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "AK Parti Aksaray ailesi olarak çalışmalarımızı hem yerelde, hem de genelde yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Normale dönüş süreci ile birlikte hızımızı artırarak, şehrimizin kazanımlarını artırmak adına Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, teşkilatımız, STK ve oda başkanlarımız ile gecemizi gündüzümüze katarak, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz" şeklinde konutu. Hiçbir zaman laf değil, hep hizmet siyaseti derdinde olduklarını aktaran Başkan Altınsoy, "Adını anma gereği dahi duymadığım bir siyasi parti il başkanının açıklamasını esefle okudum. Şehrimize kazandırılan hizmetlerden rahatsız olmaları bizleri şaşırttı. Daha kendi içlerinde barışı sağlayamayanlar, kimlerle beraber olduklarını, kime hizmet ettiklerini, kimlerle yol yürüdüklerini dahi netleştiremeyeler, bizim hizmetlerimizden rahatsız olduklarını beyan etmektedirler. Maalesef lafla peynir gemisi yürümüyor" açıklamasında bulundu.

Aziz Aksaray halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu dile getiren Altınsoy, "Bizler, AK Parti ailesi olarak bakanlık ve kurum kapılarını aşındırarak, ek ödenek aktarımı, proje desteği, yatırımların alınması, istihdamın artırılması, şehrimizi ileriye taşıyacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda önceden olduğu gibi bundan sonrada durmadan, yorulmadan çalışarak, hemşerilerimizin hizmetkarı olmaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi şehrimiz, hizmetlerin en iyisine layıktır. Aksaray'ımızın Hükümetimiz tarafından yapılan hizmetlerden daha fazla istifade etmeye ihtiyacının olduğu bilinci ile hareket ederek, çalışmalarımızı bu minvalde sürdüreceğiz, lafla değil icraatları ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Başkan Altınsoy: Şehrimiz, hizmetlerin en iyisine layıktır

Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altınsoy: 'Şehrimiz, hizmetlerin en iyisine layıktır' - Son Dakika


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