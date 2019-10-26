Son Dakika Haberleri: Başkan Altun Güllüce Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Altun Güllüce Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Altun Güllüce Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

18 dakika önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Güllüce Mahallesi'nde teknik ekip ve mahalle muhtarı ile incelemelerde bulundu.

Başkan Altun Güllüce Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, System.String[]

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Güllüce Mahallesi'nde teknik ekip ve mahalle muhtarı ile incelemelerde bulundu.

Yapılan ve yapılacak çalışmalar için saha incelemesinde bulunan Altun, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

Altun, burada yaptığı açıklamada belediye olarak her mahalleye hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Güllüce Mahallesi'nin Bünyan için ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Altun, "Belediyecilik hizmetlerimizin temelinde birlik ve beraberliğimizin hamuru olan samimiyet var. İnşallah tüm mahallelerimizde bu samimiyet ve birliktelikle eksiklerimizi tamamlayacak, yeni hizmetleri hemşehrilerimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Güllüce Mahalle Muhtarı Rıfat Odabaşı ve mahalle sakinleri ise gösterdikleri ilgi ve ziyaret için Başkan Altun'a teşekkürlerini iletti.

Özkan Altun, Güllüce, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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