Son Dakika Haberleri: Başkan Asya'dan 'Avukatlar Günü' Mesajı

Başkan Asya'dan 'Avukatlar Günü' Mesajı

37 dakika önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya'dan 'Avukatlar Günü' Mesajı, System.String[]
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, savunma hakkının temsilcileri olan tüm avukatların gününü tebrik etti. Avukatların yargının temel unsurlarından olduğunu kaydeden Başkan Asya, "Ülkemizde 1958 yılından bu yana 5 Nisan günü Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Avukatlarımız, toplumumuzun huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için gerekli olan adaletin sağlanmasında önemli bir yere sahiptirler. Vatandaşlarımızı bilgilendirerek ve yönlendirerek önemli bir kamu görevi ifa eden tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik eder, çalışma hayatlarında başarılar dilerim" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:21 Kaynak: İHA

Muş, Feyat Asya, Asya, Güncel
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