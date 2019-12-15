Başkan Ataç, Atuf Kansu sergisini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç, Atuf Kansu sergisini gezdi - Son Dakika

Başkan Ataç, Atuf Kansu sergisini gezdi

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atila Özer Karikatürlü Ev'de açılan "Bağımsızlık Gülü-Ceyhun Atuf Kansu 100 Yaşında" sergisini ziyaret etti.

Başkan Ataç, Atuf Kansu sergisini gezdi, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atila Özer Karikatürlü Ev'de açılan "Bağımsızlık Gülü- Ceyhun Atuf Kansu 100 Yaşında" sergisini ziyaret etti.


Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğinde ozan, yazar, aydınlanmacı, çocuk hekimi Ceyhun Atuf Kansu'nun 100'üncü doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Bağımsızlık Gülü-Ceyhun Atuf Kansu 100 Yaşında" adlı sergi Eskişehirlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da sergiyi ziyaret ederek, eserleri inceledi. Serginin konu aldığı Kansu'nun bütün ömrünü Cumhuriyet değerlerine adadığını kaydeden Başkan Ataç, "Ceyhun Atuf Kansu'nun 100. yaş günü nedeniyle Eskişehir'de düzenlediğimiz sergisinden çok etkilendim. Sayın Kansu, yazar, gazeteci, şair, edebiyat insanı ve çocuk hekimi olarak hayatı boyunca mücadele etmiştir. Kendisi 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkacağı dönemde doğmuş ve bütün ömrünce bağımsızlık, Cumhuriyet değerleri ve aydınlanma adına önemli görevler yapmıştır. Şair kimliği de çok ön planda. Uzun zaman da hekimlik görevi yapmıştır. Oğlu Işık Kansu da çok sevdiğim köşe yazarı arkadaşımız, kardeşimiz. Yıllardır tanışıklığımız nedeniyle bu sergi Ankara, Antalya ve İstanbul'dan sonra Eskişehir'e de geldi. Ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Kansu'ya bu sergi için minnetlerimizi sunmak istiyorum. Eskişehir halkı da bu sergiden 7'den 70'e çok keyif aldı, yoğun ilgi ile ziyaret ediyorlar. Henüz görmeyen hemşehrilerime sergiyi görmelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.


Çok sayıda sanatçının Kansu'nun şiirlerinden esinlenerek oluşturdukları eserlerin yer aldığı "Bağımsızlık Gülü - Ceyhun Atuf Kansu 100 Yaşında" sergisi 19 Aralık'a kadar açık olacak. - ESKİŞEHİR

Ceyhun Atuf Kansu, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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