Son Dakika Haberleri: Başkan Atay, mahalle toplantılarına Adnan Menderes'te devam etti
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Başkan Atay, mahalle toplantılarına Adnan Menderes'te devam etti

31 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, İstiklal Mahallesi'nden sonra Adnan Menderes'te de mahalleli ile bir araya geldi.

Başkan Atay, mahalle toplantılarına Adnan Menderes'te devam etti, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, İstiklal Mahallesi'nden sonra Adnan Menderes'te de mahalleli ile bir araya geldi.

Mahallelinin sıkıntılarını dinlemek, önerileri değerlendirmek ve yapılabilecek projeler ile ilgili görüşülen toplantılarda Başkan Atay, belediye müdürleri ile birlikte katılıyor. Efeler Belediyesi ilgili müdürlerin katıldığı toplantılarda, vatandaş gerekli konular ile ilgili bire bir iletişim kuruyor.

Toplantı sonrasında konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Bugün mahalle toplantılarımızın ikincisini gerçekleştirdik. Bu toplantılar sayesinde, mahalle muhtarlarımız vatandaşlarımıza elçi olup, bize sorunları ve talepleri aktarıyor. Muhtarlarımız haricinde de mahalle sakinlerimiz ile bir araya geliyoruz. Göreve geldikten sonra kısa sürede vatandaşlarımız ile bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü kısa sürede talepleri ve sorunları öğreniyoruz. Zaman içerisinde de bunların hepsini hayata geçireceğiz" dedi.

Yapılan toplantının ardından, vatandaşla sohbet eden Atay, projelerin oluşturulması için talimat verdi.

Yapılan toplantıda konuşan mahalle sakinleri, "Böyle bir toplantıyı gerçekleştiriyor olmamız çok önemli. Karşımızda sıkıntılarımızı rahatlıkla anlatabildiğimiz bir belediye başkanı var. Başkanımız M. Fatih Atay, müdürleri ile gelmiş, hoş gelmişler. Masaya oturup, mahallemizin ihtiyaçlarından bahsettik, mahalle içinde kalan boş alanlarla ilgili, müdürlerimizin önerileri oldu. Başkanımıza inancımız tam. Biliyoruz ki konuşulan projeler, zaman içinde hayata geçecek" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:23 Kaynak: İHA
Efeler, Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes, Güncel
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