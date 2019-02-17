Başkan Atilla'dan Hayrat Vakfı'na Ziyaret
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Hayrat Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Altay'ı ziyaret etti.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Hayrat
Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Altay
'ı ziyaret etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Hayrat Vakfı'nı ziyaret etti. Başkan Atilla, Hayrat Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Altay ve vakıf üyeleriyle bir süre görüştü. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret için Altay, Başkan Atilla'ya teşekkür ederken Başkan Atilla ise Altay'a çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:19 Kaynak: İHA
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