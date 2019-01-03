Başkan Atilla'ya İşitme Engellilerden Ziyaret

Diyarbakır
Sağırlar Hakları Eğitim Kültür Spor Derneği Başkanı Mehmet Murat
Aykan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.
Aykan, beraberinde ve yönetim kurulu üyeleri Atilla'yı ziyaretinde, işitme engellilerin yaşadığı sorunları aktardı.
Atilla, belediye olarak engellilere destek verdiklerini belirterek, projeleri hazırlarken engellileri de dikkate aldıklarını dile getirdi.
"Engelli hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalarımız şekilleniyor." diyen Atilla, engellilerin sorunlarına çözüm olacak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Aykan da Atilla'ya engellilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.