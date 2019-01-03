Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'ya İşitme Engellilerden Ziyaret

Başkan Atilla'ya İşitme Engellilerden Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Sağırlar Hakları Eğitim Kültür Spor Derneği Başkanı Mehmet Murat Aykan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

Başkan Atilla'ya İşitme Engellilerden Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Sağırlar Hakları Eğitim Kültür Spor Derneği Başkanı Mehmet Murat Aykan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

Aykan, beraberinde ve yönetim kurulu üyeleri Atilla'yı ziyaretinde, işitme engellilerin yaşadığı sorunları aktardı.

Atilla, belediye olarak engellilere destek verdiklerini belirterek, projeleri hazırlarken engellileri de dikkate aldıklarını dile getirdi.

"Engelli hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalarımız şekilleniyor." diyen Atilla, engellilerin sorunlarına çözüm olacak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Aykan da Atilla'ya engellilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:32 Kaynak: AA

Mehmet Murat, Diyarbakır, Güncel
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