Başkan Ay "Vatandaşımızın Mağdur Olmasına İzin Vermeyiz"

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Düzce Meyve-Sebze Hali esnafını ziyaret ederek mahsul ve fiyatları değerlendirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Düzce Meyve-Sebze Hali esnafını ziyaret ederek mahsul ve fiyatları değerlendirdi.



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay gündemden düşmeyen sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin Düzce'de faaliyet gösteren hal esnafını ziyaret etti. Ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de vatandaşların pazar ve market fiyatlarından şikayet etmesi üzerine toptancılar ile görüşen Başkan Ay fiyatlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kısa süre öncesinde fiyatlarda belli bir yükselme olduğunu ve konunun hava şartları ile ilgili olduğunu belirten Başkan Dursun Ay "hal esnafımızla bir araya geldik, üreticiden tüketiciye kadar yaşanan süreci ve fiyat dalgalanmasının nedenleri konusunda istişare ettik. Kış aylarında hava şartlarından dolayı sebze ve meyve fiyatlarında yükselme oluyor, ancak söylendiği kadar fiyat farkı söz konusu değil. Zaten hava şartlarının düzelmesi ve sıcaklıkların artması ile birlikte piyasaların normal seyrine dönmesini bekliyoruz. Biz vatandaşlarımızın mağdur olmasına asla izin vermeyiz, esnafımız da bizimle aynı görüşte. Toptancılarımızla bizzat görüştüm, bu konuda onlar da üzerine düşeni yapıyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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