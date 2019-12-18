Başkan Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret etti

7 saat önce

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret etti, System.String[]

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.


MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, ilk olarak Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan'ı makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından MHP Azdavay İlçe Başkanı Akif Özdemir ile ilçe yönetimini de ziyaret eden Başkan Aydın, daha sonra ilçede bulunan sivil toplum kuruşlarıyla esnafları ziyaret etti. Vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının istek ve taleplerini dinleyen Başkan Aydın, "Azdavay ilçemizde işadamlarımızı, Azdavay esnafımızı ve Taşıyıcılar Kooperatifimizi ziyaret ettik. İlgilerine ve misafirperverliklerine çok teşekkür ederim. Bütün Azdavay halkına teşekkür ediyorum. Ama müşahede ettiğim bir konuyu da tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim. Azdavay huzur istiyoruz diyor. Herkes bunu dikkate almalı, bizde söz verdik. Siz huzurlu olana kadar biz, sizleri ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
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