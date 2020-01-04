Başkan Aydın: "Beykoz'u İstanbul'un tarım merkezi haline getirmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydın: 'Beykoz'u İstanbul'un tarım merkezi haline getirmeliyiz' - Son Dakika

Başkan Aydın: "Beykoz'u İstanbul'un tarım merkezi haline getirmeliyiz"

6 saat önce

İstanbul'un organik ve doğal tarım merkezlerinden Beykoz'da ilçenin tarım potansiyelinin tüm yönleriyle ele alındığı Beykoz Tarım Çalıştayı başladı.

Başkan Aydın:

İstanbul'un organik ve doğal tarım merkezlerinden Beykoz'da ilçenin tarım potansiyelinin tüm yönleriyle ele alındığı Beykoz Tarım Çalıştayı başladı. Çalıştayda konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Beykoz'u İstanbul'un tarım merkezi haline getirmeliyiz" dedi.


Beykoz Belediyesi, şehrin kent tarımı merkezi adayı olan ilçenin tarım potansiyelinin gözler önüne serilmesi, tarımı teşvik, üretimin artırılması, yerel ürünlerle ekonomik kalkınma ve canlanmayı sağlamak amacıyla 'Beykoz Tarım Çalıştayı'nı düzenlendi.


Polonezköy'de başlayan çalıştayın açılışına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, Beykoz Arıcılar Derneği Başkanı Yüksel Kılıç, üniversitelerden bilim adamları, araştırmacılar, girişimciler ve çiftçiler katıldı.


Beykoz adıyla markalaşan ürünlerin yeniden şehrin ekonomisine kazandırılması hedeflenen çalıştayda arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitkilere, sebze ve meyvecilikten hayvancılığa kadar ilçenin tarım varlığı geniş yelpazede ele alınıyor.


"Beykoz'u İstanbul'un tarım merkezi haline getirmeliyiz"


Tarım Çalıştayı'nı ilçenin potansiyelini harekete geçirmek arzusuyla düzenlediklerini vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Beykoz'u İstanbul'un tarım merkezi haline getirmemiz gerekir. Bu aynı zamanda stratejik ve milli güvenlikle ilgili bir mesele. İstanbul'un olağan üstü hallerde kendine yetecek kadar üretimi yapması lazım. Beykoz bu açıdan son derece önemlidir ve desteklenmelidir. Bir de ekonomik ve yerel kalkınma kısmı var. Tarım alanlarına kurulacak işletme ve tesislerle aileler nesiller boyu kazanmaya devam etmeli. Bu açılardan çalıştayımızın son derece önemli olduğunu düşünüyor, başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere katkıda bulunan akademisyenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Murat Aydın, İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
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