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Başkan Babaoğlu, hayvan barınağında incelemelerde bulundu

1 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 5 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve yaklaşık 400'e yakın sokak hayvanına ev sahipliği yapan hayvan barınağında incelemede bulundu.

Başkan Babaoğlu, hayvan barınağında incelemelerde bulundu, System.String[]

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 5 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve yaklaşık 400'e yakın sokak hayvanına ev sahipliği yapan hayvan barınağında incelemede bulundu.


İdari bina, yavrulu anne barınağı, tedavi ünitesi, doğal yaşam bahçesi ve operasyon odasının yer aldığı Hendek Belediyesi hayvan barınağında yenileme ve genişletme çalışması gerçekleştirilecek. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, hayvan barınağında incelemede bulundu. Babaoğlu, Sağlık İşleri Müdürü Kemal Atala'dan bilgiler alırken yenileme çalışmalarının hemen başlatılması konusunda talimat verdi. Başıboş sokak hayvanlarının belediye ekipleri tarafından toplanarak barınakta misafir edildiğine dikkat çeken Başkan Babaoğlu, "Can dostlarımızın evinin daha güzel, modern, doğayla iç içe olması adına mevcut barınağımızı konforlu bir hale getirmek istiyoruz" dedi.


Hendek barınağını doğal bakım ve yaşam merkezi olarak en iyi şartlara taşıyacaklarını aktaran Başkan Babaoğlu, "Burada misafir edilen sokak hayvanları uzman veteriner hekimler tarafından kısırlaştırılıp, aşılanıp, küpelendikten sonra kayıt altına alınıyor. Bir süre sonra ise serbest yaşam alanlarına bırakılıyor. Can dostlarımız burada yemeğinden tedavisine kadar kusursuz bakılıyor. Biz burasının daha güzel olmasını, bir merkez haline gelmesini istiyoruz. Can dostlarımıza canımız gibi bakıp, onların en iyi şartlarda yaşamasını istiyoruz. Hendek barınağını doğal bakım ve yaşam merkezi olarak en iyi şartlara taşıyacağız. Yüksek standartta bir tesis olacak" diye konuştu.


Başkan Babaoğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajında ise, "Bu dünya sadece bize ait değil, onlar bize emanet" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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