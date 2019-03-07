Son Dakika Haberleri: Başkan Bakıcı, Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Kadınlar Gününü Kutladı

Başkan Bakıcı, Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Kadınlar Gününü Kutladı

27 dakika önce

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Halk Eğitimi Merkezi'nde çeşitli dallarda eğitim gören kadın kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Başkan Bakıcı, Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Kadınlar Gününü Kutladı, System.String[]
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Halk Eğitimi Merkezi'nde çeşitli dallarda eğitim gören kadın kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşi Emine Bakıcı ile birlikte Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Sınıfları tek tek dolaşarak kurs eğitmenlerine ve kursiyerlere kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı ve eşi, kadınlara çiçek hediye ederek 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı. Kurs eğitmenlerinden yapılan etkinlikler hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı ve eşi, hanımların el işi göz nuru yaptıkları eserleri inceledi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı'ya ziyaretlerinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ve Müdür Yardımcısı Aysel Oğul eşlik etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:44 Kaynak: İHA

Bozüyük, 8 Mart, Fatih Bakıcı, Halk Eğitimi Merkezi, Güncel
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