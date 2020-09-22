Başkan Başdeğirmen, Balkan şampiyonu Rumeysa Coşkun'u altınla ödüllendirdi - Son Dakika

Başkan Başdeğirmen, Balkan şampiyonu Rumeysa Coşkun'u altınla ödüllendirdi

Isparta Belediye Başkan Şükrü Başdeğirmen, makamında kabul ettiği Balkan Şampiyonu olan Milli Atlet Rumeysa Coşkun'u ve kutlayarak altınla ödüllendirdi.

Başkan Başdeğirmen, Balkan şampiyonu Rumeysa Coşkun'u altınla ödüllendirdi, System.String[]

Isparta Belediye Başkan Şükrü Başdeğirmen, makamında kabul ettiği Balkan Şampiyonu olan Milli Atlet Rumeysa Coşkun'u ve kutlayarak altınla ödüllendirdi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Burhan Felek Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde yapılan 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Rumeysa Coşkun, 3000 metrede 9.49 derecesi ile birinci olmuştu. Coşkun, 26-27 Eylül tarihlerinde Trabzon'da yapılacak Türkiye Dağ Koşusu ve Balkan Dağ Koşuları Milli Takım Seçmelerinde Türkiye'yi temsil edecek.

Rumeysa Coşkun'un Antrenörleri Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel ve Lütfü Yılmaz da ziyarette hazır bulundu. Ayrıca Başkan Başdeğirmen, Rumeysa Coşkun'un Trabzon'daki Türkiye Dağ Koşusu ve Balkan Dağ Koşuları Milli Takım Seçmeleri için uçak biletini desteği de verdi.

Hedef olimpiyatlarda yarışmak

Milli Atlet Rumeysa Coşkun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Balkan Şampiyonasında birinci olduğum için mutluyum. Daha önce Türkiye Şampiyonluklarım, Balkan derecelerim ve Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğüm var. U-20 Balkan Şampiyonu oldum, artık Büyüklerde de birinci olmak istiyorum. Hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak. Olimpiyatlarda da yarışmak istiyorum" dedi.

"Sporu çok önemsiyoruz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Atlet Rumeysa Coşkun'u başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Başdeğirmen, Rumeysa Coşkun'un en büyük hayallerinden birisinin de olimpiyatlara katılmak olduğunu söyleyerek, "Bunu başaracağına da inanıyorum, gözleri ışıl ışıl, 'ben varım' diyor. Rumeysa'ya, ailesine, hocalarına da teşekkür ediyorum. Sibel ve Lütfü Yılmaz hocalarımızla Rumeysa daha nice başarılar elde edecektir. Bizlere de sadece Rumeysa değil, Rumeysa gibi ilimizi, Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil eden çocuklarımızın, gençlerimizin arkasında olmak düşüyor. Bu sporcularımızı desteklemek, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, başarıya ulaşması için emek vermektir. Sporu bizde çok önemsiyoruz. Sporcularımızın hem şehrimizde, hem ülkemizde, hem de dünyada başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Rumeysa'yı destekleyerek en güzel başarılarla, her gittiği yerde Türk Bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı söyleteceğine inanıyorum" dedi.

"Yerimizden kalkıp hareket etmek zorundayız"

16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasına da dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizler artık yerimizden kalkıp hareket etmek zorundayız. Rumeysa gibi sporcularımızın bizlere örnek olması lazım. Bizler her işimizi araçlarla görmeye alışmış bir toplum olduk. Artık hareketlenmek, yürümek, bisiklete binmek, spor yapmak bizim sağlımız açısından da çok önemli" diye konuştu. - ISPARTA

Almitu Bekele Degfa, Şükrü Başdeğirmen, Türkiye, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Başdeğirmen, Balkan şampiyonu Rumeysa Coşkun'u altınla ödüllendirdi - Son Dakika Spor

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