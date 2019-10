Başkan Batur:

Konak Belediyesinin ekim ayında yapılan üçüncü meclis toplantısında, onaylanan 2020 yılı bütçesindeki alanlar dikkat çekti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Biz bütçeyi, vatandaşımızın cebine dokunmadan nasıl yaparız diyerek hareket ettik. Biz bütçemizi hazırlarken de attığımız her adımda olduğu gibi sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettik" dedi.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ekim ayında üçüncü kez toplanan meclisten geçen 2020 Mali Yılı Performans Programı ile 2020 Mali Yılı ve İzleyen İki Yılın Gelir-Gider Bütçesini değerlendirdi. Batur, üst üste yapılan zamlarla vatandaşların alım güçlerinin düştüğüne ifade ederek, "Ülkede bir zam furyası var. Kiminle konuşsam hayat pahalılığından, enflasyondan bahsediyor; ama durum sanki böyle değil. Görünen enflasyon yüzde 9'larda çıkıyor. Biz bu koşullar altında ne yaptık? Biz bütçeyi, vatandaşımızın cebine dokunmadan nasıl yaparız diyerek hareket ettik" dedi.



Konak Belediyesinin, vatandaşla bu anlamda temas ettiği noktalarda artışların çok düşük düzeyde tutulduğuna dikkat çeken Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hemşehrilerimiz her şeyden önce gelir. Önce onları düşünürüz. Biz bütçemizi hazırlarken de attığımız her adımda olduğu gibi sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettik. Öyle de edeceğiz. Yoksa her şeye zam da yapabilirdik. Her alanda olduğumuz gibi bunda da netiz. Göz boyama uğruna iddialı değil, biz gerçeklere uygun, uygulanabilir bir bütçe çıkardık. Zaten herkes sonunda Konak'ta hizmetlerin nasıl yapıldığını görecek. Bizim tek derdimiz var, onu da göreve geldiğim günden beri söylüyorum; Konak için çalışmak, çalışmak ve çalışmak. Bütçemizi Konak için en uygun şekilde değerlendireceğiz; çalışıp üreteceğiz" şeklinde konuştu.



Bütçede artan paylar



Bütçede bir önceki yıla göre yüzde 19 artış sağlandığını belirten Batur, toplam yatırım bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 44.41 artırıldığına dikkat çekti. Batur, fen işleri müdürlüğünün yatırım harcamalarına ayrılan payın, 2019'a göre yüzde 75.70 yükseltildiğini de belirtti. Sosyal yardımlardaki artışın ise yüzde 38.65 olduğunu ifade eden Başkan Batur, sosyal hizmetlere 2020 yılı için toplam 10 milyon 330 bin TL'nin ayrıldığını da vurguladı.



Öncelik kadınlar ve çocuklar



Bütçenin, Konak'ta hizmet bekleyen bölgelere ağırlık verileceğini; özellikle kadınların, çocukların gelişimine dönük projeler, ilçedeki semt merkezi, sosyal tesis ve kreş sayısının artırılacağını kaydeden Batur, Konaklı kadınları hayata, üretime katacak çalışmalara ağırlık verileceğinin altını çizdi.



Kentsel dönüşümde hızlı adımlar



Konak'ta kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu ifade eden Batur, 2020 yılında bu çalışmaların yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlanacağını da vurguladı. Batur, "Konak için atacağımız en önemli adım, kuşkusuz hemşehrilerimizin de dört gözle beklediği kentsel dönüşüm çalışmaları olacak. Böylece hemşehrilerimizin çok daha çağdaş yaşam alanlarına kavuşmasını sağlayacağız" dedi.



Konak'ın köklü bir tarihe sahip olduğunu da ifade eden Başkan Batur, ilçe sınırları içinde 3 bini aşkın tescilli yapının bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kırım Tatar Evi, Kıllıoğlu Hamamı, Silahhane Binası, Çakaloğlu Han, Mirkelam Han, Selvili Han, Büyük Demir Han, Hahambaşı Evi, İkiçeşmelik Çeşmesi gibi yapılarımızı ayağa kaldırıyoruz. Ayrıca Tepecik'teki tarihi bir binamızı restore ederek, Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürüyoruz. Altınpark Arkeopark Alanı ve Çevre Düzenlemesi'nin ise yüzde 40'ı, 2020'de tamamlanacak. Alanyalı Konağı ve İkiz Evler'in restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Yani bizim yapacak çok işimiz var. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve meclis üyelerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Herkes emin olsun ki, bütçemiz Konak için en doğru şekilde kullanılacaktır" diye konuştu. - İZMİR