Başkan Beyoğlu geleceğin hafızlarını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Beyoğlu geleceğin hafızlarını ziyaret etti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde uygulanan Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde uygulanan Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti.

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AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde uygulanan Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirerek geleceğin hafız adaylarıyla beraber çeşitli etkinliklere katıldı. Okulun çevre düzenlemesini yapıp fiziki koşullarını iyileştirerek model bir eğitim kurumu haline getiren Başkan Beyoğlu, okula ve öğrencilere verdiği çeşitli desteklerle de okul idaresinin ve velilerin takdirini kazandı. Okul yöneticileri ve veliler, eğitime sağladığı destekler nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. 40'ı yatılı olmak üzere 100 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığı okuldaki ziyarete AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer de katıldı.


Sınıflara girerek öğrencilerle tek tek görüşen Başkan Beyoğlu, birbirinden yetenekli ve başarılı hafız adaylarının okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetini ilgiyle dinleyerek zaman zaman kendisi de öğrencilere eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette çeşitli öğütler verdiği öğrencilere başarılı olmaları halinde hediye ve ödül sözü de veren Beyoğlu, daha sonra geleceğin hafız adaylarıyla beraber tabldot servisle yemek yedi.


"Buradan milli ve manevi değerlere bağlı bireyler çıkacak"


Öğrencilerin ve okul idaresinin yakın ilgi gösterdiği Beyoğlu, bugüne kadar verdikleri destekleri artırarak devam ettireceklerini söyledi. Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız eğitim ve öğretime, çocukların geleceğe sağlıklı temellerle hazırlanmasına büyük önem veriyor. Çocuklarımızın bu yaşta dini ve manevi eğitim alması, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesini geleceğimiz adına çok anlamlı buluyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana gerek bu okulumuza gerekse diğer okullarımıza çevre düzenlemesi, fiziki koşulların düzeltilmesi, giyim ve kırtasiye olmak üzere her alanda destek verdik. Buradan geleceğin nesillerine yön verecek, milli ve manevi değerleri aşılayacak eğitimciler yetişecek. Bu tablo bizi çok mutlu ediyor. Eğitime yapılan yatırım demek insana yapılan yatırım demektir. Bu anlayışla devletimizin bize sağladığı imkanlarla eğitime destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.


Beyoğlu, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra ayrıldı. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Beyoğlu geleceğin hafızlarını ziyaret etti - Son Dakika
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