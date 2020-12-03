Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti - Son Dakika

Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti

03.12.2020 16:01
Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti, System.String[]

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1 ay önce meydana gelen ve 3 çocuk annesi kadının yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında küle dönen evi kendi imkanlarıyla yeniden inşa ederek Gülpınar ailesi için hazır hale getirdi.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 1 ay önce meydana gelen ve 3 çocuk annesi kadının yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında küle dönen evi kendi imkanlarıyla yeniden inşa ederek Gülpınar ailesi için hazır hale getirdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk annesi Gülay Gülpınar'ın vefatıyla sonuçlanan yangında kullanılamaz hale gelen ev, duruma seyirci kalmayarak çalışma başlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun çabalarıyla modernize edilerek aileye teslim edildi. Çocuklarını yangından kurtardıktan sonra hayatını kaybeden fedakar annenin ardında çaresiz kalan baba Ali Gülpınar ve çocuklar, uzatılan bu iyilik eliyle yeniden yaşama tutunarak kış mevsimi öncesinde yenilenen evlerine kavuştu.

Baştanbaşa yenilenerek yangının tüm izlerini geride bırakan ve modern bir görüntü kazanan evin son halini inceleyen Başkan Beyoğlu, belediye kaynaklarından bağımsız olarak kendi imkanlarıyla inşa ettikleri evi hazırlayarak mazlum ve mağdur bir ailenin yaşam mücadelesine destek olmanın sevincini yaşadıklarının altını çizdi.

"Bizi ayakta tutan milletimizin dualarıdır"

Baba Ali Gülpınar'ın teşekkür ettiği Beyoğlu, "Yangın olayını öğrendikten hemen sonra ziyaret edip evin ibret verici halini görmüştük. O gün verdiğimiz sözü çok şükür 1 ay dolmadan yerine getirmiş olduk. Bizim davamız, mazluma ve mağdura kol kanat germe davasıdır. Kendi imkanlarımızla yeniden inşa ettik. Bizi ayakta tutan ve hizmet aşkımızı perçinleyen necip milletimizin dualarıdır. Burada da dualara mazhar olduysak bu bize yeter. Keşke evin annesi yaşamış olsaydı ama takdiri ilahi kahramanca mücadele edip yavrularını kurtardıktan sonra rahmet etti. Biz de en azından baba ve çocukların yaşama yeniden sarılma mücadelesine katkıda bulunmuş olduk. Hayırlı olsun, Allah bir daha böyle felaketler göstermesin" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti
Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Beyoğlu, küle dönen evi kendi imkanlarıyla yenileyerek mağdur aileye teslim etti - Son Dakika


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