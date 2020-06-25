Başkan Beyoğlu'ndan ev ziyaretleri - Son Dakika

Başkan Beyoğlu'ndan ev ziyaretleri

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

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İlçeye bağlı Mevlana Halit, Fatih ve Şeyh Şamil mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunan Beyoğlu, kadınlara ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Beyoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normal hayatın ruhuna uygun olarak bu ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların yanında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Pandemi sürecini milletimizle bir arada olmaya engel olarak görmüyoruz." diyen Beyoğlu, salgın sürecinin dayanışma ruhunu artırmasını amaçladıklarını kaydetti.

Beyoğlu, ziyaretlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ziyaretlere, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, AK Parti Bağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş ve Başkan Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu da katıldı.

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu'ndan ev ziyaretleri - Son Dakika

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