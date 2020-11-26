Başkan Bilgin, işçi ve emekçiyi sevindirdi - Son Dakika

Başkan Bilgin, işçi ve emekçiyi sevindirdi

26.11.2020 10:21
Başkan Bilgin, işçi ve emekçiyi sevindirdi, System.String[]

Saruhanlı Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında imzalanan 1 buçuk yıllık toplu iş sözleşmesinde yüzde 15 zam uygulandı.

Saruhanlı Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında imzalanan 1 buçuk yıllık toplu iş sözleşmesinde yüzde 15 zam uygulandı.

Saruhanlı Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında 1 buçuk yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. 216 işçiyi kapsayan sözleşmeye göre Belediyede en düşük taban işçi maaşına yüzde 15 zam uygulandı. Böylelikle en düşük işçi maaşı brüt 3 bin 835 TL'ye yükseldi.

Daha önce yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakat metinleri taraflar arasında karşılıklı olarak imzalandı. 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan 1 buçuk yıl süre zarfında geçerli olacak anlaşma kapsamında belediyede görevli 216 işçinin maaşlarına yüzde 15 zam uygulandı. Böylelikle en düşük işçi maaşı brüt 3 bin 835 TL'ye yükseldi.

Başkan Bilgin, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, işçinin ve emekçinin yüzünü güldürecek ve bir düzenlemeye imza attıklarını ifade ederek, "Bizler işçinin, emekçinin hakkını elbette vereceğiz. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir. Bugüne kadar nasıl ki işçilerimizin haklarını kollayıp savunduysak bundan sonra da aynı hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Bizler CHP'li Belediyeler olarak işçilerimize asgari ücretin üzerinde maaş vereceğimizi beyan etmiştik. Şimdi de bu sözümüzü yerine getirmiş olduk. Hayırlı olsun" dedi.

Belediye İş Sendikası Başkanı Sezgin ise işçiye verdiği desteğinden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti.

Belediye Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Gökay Sezgin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve diğer görevliler katıldı. - MANİSA

Başkan Bilgin, işçi ve emekçiyi sevindirdi
Başkan Bilgin, işçi ve emekçiyi sevindirdi
Başkan Bilgin, işçi ve emekçiyi sevindirdi

Saruhanlı Belediyesi, Belediye İş, Türkiye, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bilgin, işçi ve emekçiyi sevindirdi - Son Dakika


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