Başkan Böcek Demre'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Böcek Demre'de - Son Dakika

Başkan Böcek Demre'de

6 saat önce

Demre ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçeye kazandıracakları projelerle ilgili Belediye Başkanı Okan Kocakaya ile fikir alışverişinde bulundu.

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Demre ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçeye kazandıracakları projelerle ilgili Belediye Başkanı Okan Kocakaya ile fikir alışverişinde bulundu. Muhtarların sorunlarını da dinleyen Böcek, "Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Hesabımıza bakacağız. Evimizi geçindirir gibi çalışacağız. Verdiğimiz sözleri sırasıyla yapacağız" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bürokratları ile birlikte Demre ilçesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'yı makamında ziyaret eden Böcek, birlikte gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından bürokratların katılımıyla Demre'nin sorunlarının masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.


Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızla birlikte omuz omuza hem Antalya hem Demre için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Büyükşehir'in hizmetlerinde partisel hiç bir ayrım hissetmiyoruz. Destekleri için kendisine teşekkür ediyorum. Demre'miz için Antalya'mız için kim çivi çakarsa Allah razı olsun" dedi.


Muhittin Böcek, Demre Belediyesi'nde muhtarlarla da bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Göreve geldikten sonra tüm ilçeleri ziyaret ederek, muhtarları dinlediklerini hatırlatan Başkan Böcek, muhtarlar ve STK'larla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydetti. Böcek, Demreli muhtarlara bir dernek çatısı altında birleşmeleri tavsiyesinde de bulundu.


"Benim çılgın projelerim yok"


Planlı, kurallı, kimlikli kent için çalışacaklarını ifade eden Muhittin Böcek, "Siyasi hayatımın 26'ıncı yılına girdim. Bugüne kadar vatandaşımı hiç kandırmadım. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Benim çılgın projelerim yok. 7'den 77'ye projem var. Köylüsü, kentlisi, halkımızın talepleri doğrultusunda projelerimizi belirledik. Göreve geleli 10 ay oldu. 4 yıl 2 ayımız daha var. Hesabımıza bakacağız. Evimizi ailemizi geçindirir gibi çalışacağız. Öncelikli hedeflerimiz var. Bütün projelerimizi, verdiğimiz sözleri sırasıyla yapacağız" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra Demre Belediyesi ile birlikte ortak çalışma yapılacak Cumhuriyet Meydanı, Noel Baba Kilisesi ve çevresinde incelemelerde bulunarak, esnafla sohbet etti. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin Demre ATASEM ve ASFİM kurs merkezlerini de gezerek, faaliyetler hakkında bilgi aldı. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Okan Kocakaya, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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