Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

25.11.2020 17:03
Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum cihazından ayrıldığı ve fizik tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum cihazından ayrıldığı ve fizik tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmış, durumunun kötüleşmesi ile 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu. Korona virüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek'e daha rahat nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından normal servise alındı ve 16 gündür burada tedavisine devam ediliyor.

"Solunum cihazından ayrıldı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi serviste devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu iyidir. Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak başkanımızın tedavisi yoğun ve eksiksiz şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi, Fizik Tedavi bölümü, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika


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