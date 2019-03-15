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Başkan Böcek, Kadrolu İşçilerin Günlük Taban Ücretlerini Yükseltti

41 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyede çalışan kadrolu işçilerin günlük taban ücretlerini ek protokol ile yükseltti.

Başkan Böcek, Kadrolu İşçilerin Günlük Taban Ücretlerini Yükseltti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyede çalışan kadrolu işçilerin günlük taban ücretlerini ek protokol ile yükseltti. En düşük yevmiye 185.00 TL'ye, en yüksek yevmiye ise 205.00 TL olarak belirlendi.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye de çalışan kadrolu işçileri sevindiren bir imza attı. Yıllık enflasyonun yüzde 20 üzerinde çıkması sebebiyle Konyaaltı Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası ile arasında yapılan ek protokol ile sendika sözleşmesinde düzenleme yapıldı. Başkan Muhittin Böcek ile Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, yapılan anlaşma sonrasında ek protokolü imzaladı.

Başkan Böcek, yapılan ek protokolün belediyedeki kadrolu işçilerine hayırlı olmasını dileyerek, "Belediyemizde kadrolu işçilerimizin yevmiyelerinde düzenleme yaptık. En düşük yevmiye 185.00 TL'ye, en yüksek yevmiye ise 205.00 TL olarak belirlendi. 15 Şubat 2019 tarihinden geçerli olacak ek protokolümüzü imzaladık. " dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Konyaaltı, İşçi, Güncel
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