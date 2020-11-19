Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu - Son Dakika

Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu

19.11.2020 16:42
Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu, System.String[]

Tarsus Belediyesi, evladiyelik ata tohumlardan biri olan kunduru buğdayının ekimini yaygınlaştırmak için çalışma başlattı.

Tarsus Belediyesi, evladiyelik ata tohumlardan biri olan kunduru buğdayının ekimini yaygınlaştırmak için çalışma başlattı. Yöredeki çiftçilere özgün kunduru buğdayı tohumu sağlayan belediye, kendisine ait bir araziyi de kunduru buğdayı ekimine ayırdı. Araziye ilk tohumları Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan elleriyle serpti.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, yöreye özgü evladiyelik ata tohumlarını toplayarak koruma altına alma, bu tohumları çiftçiye dağıtarak yeniden üretilmesini sağlama yönündeki çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Belediyenin Tohum Gen Bankasında bulunan ve 50 milyon adede ulaşan kunduru buğdayı Tarsuslu çiftçilere dağıtılmaya başlandı.

Kundura buğdayı tohumu ilk etapta İnköy ve Sandal köylerinde çiftçilere ulaştırılırken, belediyenin elinde bulunan kunduru buğdayı tohumları geçtiğimiz günlerde 11 dönüklük alanda toprakla buluşturuldu.

Başkan Bozdoğan traktör kullandı, elleriyle tohum serpti

Çiftçilere atalık tohum dağıtmakla kalmayan belediye, ekim alanlarını genişletmek ve diğer çiftçileri teşvik etmek amacıyla kendisine ait bir araziyi de buğday ekimine ayırdı. Öğretmenler Mahallesinde bulunan ve belediyeye ait olan 16 dönümlük arazi belediyenin araçlarıyla sürüldü, ekime hazır hale getirildi. Tarsus Belediye Bozdoğan da ilk ekim gününde araziye gelerek ilk etapta traktör kullanıp bir süre çalışma gerçekleştirdikten sonra tohumları elleriyle toprakla buluşturdu.

Görevde oldukları yaklaşık 2 yıllık sürede çok sayıda meyve ve sebze türünün özgün, genetiğiyle oynanmamış tohumlarını Tohum Gen Bankasında topladıklarını belirten Bozdoğan, bunları yeniden çiftçiye dağıttıklarını söyledi. Bozdoğan, "Bizim baştan beri belediyecilik anlayışımızda sağlıklı beslenme vardı. Karın doyurmak değil, beslenme olayına önem veriyorduk. Hormonsuz mutfak da ata tohumu ile gerçekleşecek bir olaydı. Gittiğim köylerde de zaten bunları anlattım. Bugün burada kunduru buğdayını ektik. İnşallah iyi olacak, iyi bir sonuç alacağız. Ama bu tüm Tarsus geneline de yaymamız gereken bir olay. Biz biyodinamik tarımdan yana olan insanlarız ve bunun için de bu sahayı açmayı ilk başlangıç olarak görüyoruz. İnşallah iyi olacak, hayırlı olacak" dedi. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu
Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu

Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bozdoğan, ata tohumu kunduru buğdayını toprakla buluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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