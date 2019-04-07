Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Ulusoy'un Davetine Katıldı

Başkan Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Ulusoy'un Davetine Katıldı

58 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy'un davetine katıldı.

Başkan Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Ulusoy'un Davetine Katıldı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy'un davetine katıldı.

Karaadilli Belediye Başkanı Ulusoy'un davetine Recep Bozkurt'un yanı sıra AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Bozkurt ve beraberindekiler, Başkan Ulusoy ile bir süre hasbihal ederek gündem hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet, davetin ardından AK Parti Karaadilli Belde Başkanı Veli Yaman'ı makamında ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:33 Kaynak: İHA

Recep Bozkurt, Şuhut, ulusoy, Karaadilli, Güncel
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