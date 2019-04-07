Başkan Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Ulusoy'un Davetine Katıldı
58 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy'un davetine katıldı.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, Karaadilli
Belediye Başkanı Mesut Ulusoy
'un davetine katıldı.
Karaadilli Belediye Başkanı Ulusoy'un davetine Recep Bozkurt'un yanı sıra AK Parti
Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk
Çatalkaya, AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Bozkurt ve beraberindekiler, Başkan Ulusoy ile bir süre hasbihal ederek gündem hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet, davetin ardından AK Parti Karaadilli Belde Başkanı Veli Yaman'ı makamında ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:33 Kaynak: İHA
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