Başkan Bülent Öz, muhtarlarla olağan toplantılarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Bülent Öz, muhtarlarla olağan toplantılarına devam ediyor - Son Dakika

Başkan Bülent Öz, muhtarlarla olağan toplantılarına devam ediyor

6 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan ilçe merkezi mahalle muhtarları ile aylık olağan toplantısını gerçekleştirildi.

Başkan Bülent Öz, muhtarlarla olağan toplantılarına devam ediyor, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan ilçe merkezi mahalle muhtarları ile aylık olağan toplantısını gerçekleştirildi.


Toplantı sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bülent Öz, "Vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini devlet geleneğimizin önemli noktasında bulunan ve devletin yereldeki hizmet birimini teşkil eden muhtarlarımız ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti
Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir Zorla sütyen giydiren 'Döner Kardeşler' suç örgütü davasında mahkeme başkanı isyan etti: Seviye yerlerde TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:31:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bülent Öz, muhtarlarla olağan toplantılarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]