Başkan Bülent Öz, muhtarlarla olağan toplantılarına devam ediyor - Son Dakika

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan ilçe merkezi mahalle muhtarları ile aylık olağan toplantısını gerçekleştirildi.



Toplantı sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bülent Öz, "Vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini devlet geleneğimizin önemli noktasında bulunan ve devletin yereldeki hizmet birimini teşkil eden muhtarlarımız ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE