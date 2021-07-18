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Başkan Burak Elmas 1 aylık dönemin raporunu açıklayacak - Son Dakika

Başkan Burak Elmas 1 aylık dönemin raporunu açıklayacak

18.07.2021 16:31
Başkan Burak Elmas 1 aylık dönemin raporunu açıklayacak, System.String[]

Galatasaray çarşamba günü sezonun ilk resmi maçına çıkacak.

Galatasaray çarşamba günü sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Bu önemli sınav öncesinde başkan Burak Elmas yarın ilk 1 ayının raporunu verecek ve özellikle transferler konusunda camiada yaşanan endişeler için taraftarın yüreğine su serpecek açıklamalar yapacak.

Galatasaray'da 19 Haziran'da başkanlığa seçilen Burak Elmas ve yönetimi; Barış Alper Yılmaz transferini gerçekleştirirken iç transferde Arda Turan ve Emre Akbaba ile sözleşme yenilenmişti. Önümüzdeki hafta ise yeni isimlerin açıklanması bekleniyor. Galatasaray orta saha, sağ ve sol bek ile kanat transferlerini sonuçlandırmayı hedefliyor. Orta sahada geçen sezonun ikinci yarısında kiralanan ve oynadığı futbol ile büyük ilgi toplayan Gedson Fernandes'in yeniden Galatasaray forması giymesi için her yol denenirken 2 milyon euro kiralama bedeli ve Benfica'nın 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu koydurtmak istemesi transferi zorlaştırdı. Sağ bek için ise Udinese takımında forma giyen Larsen ile ilgilenen Galatasaray, 5 milyon euro'luk bonservis bedelini 3 milyon euro bandına çekmeye çalışıyor. Acil ihtiyacı olan sol bek bölgesinde ise Van Aanholt daha ön planda gibi gözüküyor. Diğer taraftan bu mevki için daha önce ismi geçen oyuncular Moreno, Kurzawa ve Alioski transferinde çok fazla yol katedilemedi.

FATİH TERİM TAKIMI HAZIRLIYOR

Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra Galatasaray'da 21 Haziran'da 5'inci dönemine başlayan Fatih Terim yönetiminde, PSV Eindhoven maçları ve yeni sezon için çalışmalar devam ediyor. 14 Haziran'da sezonu açan sarı-kırmızılılar kaptan Arda Turan önderliğinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, ayrıca Fernando Muslera, Mbaye Diagne gibi isimler de kampa katıldı. PSV Eindhoven maçı öncesi Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı yüzde 100 hazır duruma gelmezken Yedlin ile Emre Akbaba'nın sağlık sorunları da devam ediyor.


- İstanbul

Burak Elmas, Galatasaray, Eindhoven, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başkan Burak Elmas 1 aylık dönemin raporunu açıklayacak - Son Dakika Spor


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