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Başkan Büyükgöz çalışmaları inceledi

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçenin dört bir yanında yapılan çalışmaları inceledi.

Başkan Büyükgöz çalışmaları inceledi, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ilçenin dört bir yanında yapılan çalışmaları inceledi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda harekete geçen fen işleri müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikbağı ve Köşklüçeşme mahallelerinde başlatılan menfez köprü çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik çalışmaları ve projeleri sahada takip eden Başkan Büyükgöz, menfez köprü inşaatında incelemelerde bulundu. Köşklüçeşme Mahallesi 557 ve 558/1 ile Beylikbağı Mahallesi 336 ve 327/1 sokaklarını birbirine bağlayacak menfez köprü inşa alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, birim müdürlerinden bilgi aldı. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak hizmete gireceğini dile getiren Başkan Büyükgöz, Gebzelilerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve trafik akışını rahatlatacak işlere imza atacaklarını vurguladı. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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