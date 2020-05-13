Başkan Büyükkılıç 1 günde 6 ilçeyi ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç 1 günde 6 ilçeyi ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir günde 6 ilçeyi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç 1 günde 6 ilçeyi ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir günde 6 ilçeyi ziyaret etti. İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Tomarza ve Talas ilçelerini ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 16 ilçeyle dayanışma içinde çalıştıklarını ve aralarındaki birlik beraberliğin berekete vesile olduğunu söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zaman zaman video konferansla taleplerini dinlediği ilçeleri bizzat ziyaret etmeye devam ediyor. Geçen hafta Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, bu kez bir günde 6 ilçeyi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, şehir merkezindeki Kocasinan ve Melikgazi ile birlikte 16 ilçesi bulunan Kayseri'nin bir günde 8 ilçesine ayak basmış oldu.


İNCESU'DA YOL ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine İncesu ile başladı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte Kızılören Yolu'nda yapılan yol çalışmalarını takip eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bölgedeki vatandaşların da taleplerini aldı.


YEŞİLHİSAR'DA TALEPLERİ DİNLEDİ


İncesu'dan Yeşilhisar'a geçen Başkan Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediyesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanı Halit Taşyapan tarafından karşılandı. İlçedeki koronavirüsü önleme çalışmaları hakkında bilgi veren Halit Taşyapan çok ciddi bir sıkıntıları olmadığını ve olmaması için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da koronavirüs sürecinde bundan sonra daha da hassas davranacaklarını belirtti. İlçelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve taleplerini dinlemek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "16 ilçemizle uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman yanımızda olduğunu gece gündüz hissettiren Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


YAHYALI'DA GÖNÜL ALDI


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar'ın ardından Yahyalı ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediyesinde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından karşılandı. Başkan Büyükkılıç'a sürpriz ziyaretinden dolayı teşekkür eden Esat Öztürk, "Başkanımız bazen çatkapı böyle sürpriz yapıyor. Gönül insanı, gönüllerin Başkanı böyle olunuyor. Başkanımız ilçemizi sever, ilçemiz de kendisini sever. Bugüne kadar istediğimizin ikiletildiğini görmedik. Yürekten teşekkür ediyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, gönülleri almak ve varsa ihtiyaçların tespitini yapmak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Koronavirüs süreciyle ilgili de açıklamada bulunan Başkan Büyükkılıç, AVM'ler ile berber ve kuaförlerin açıldığı şu dönemde çok daha dikkatli olmak gerektiğini belirtti.


DEVELİ'DE DAYANIŞMA VURGUSU


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'nın ardından Develi'ye geçerek Develi Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki bürokratları karşılayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, koronavirüs sürecinde yaptıkları çalışmalar ve uyguladıkları sosyal belediyecilik hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da "16 ilçe ve Büyükşehir'in dayanışma içinde çalışıyor olması şehrimiz için kazanım. Dönem birlik beraberlik içinde dayanışma dönemi. Hiçbir zaman rehavete kapılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.


TOMARZA'DAN TEŞEKKÜR


Başkan Memduh Büyükkılıç, Develi'nin ardından Tomarza ilçesine geçerek Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'i ziyaret etti. İlçe belediyeleri ile dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Bizlerdeki pozitif yaklaşım hizmet ettiğimiz kesimlere de yansıyor ve bir bereket vesilesi oluyor" dedi. Koronavirüs sürecindeki çalışmaların hassasiyetle devam ettirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "İnşallah bugünler geçecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çifte bayram yaşayacağız" diye konuştu. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de içinde bulunduğumuz süreçte her zaman Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini gördüklerini ifade ederek, "KASKİ dezenfektanlarımızı gönderdi. Büyükşehir Belediyemiz maske desteği verdi. Destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.


ZİYARET TURU TALAS İLE SONA ERDİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza'nın ardından Talas ilçesine geçerek İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Talas Belediye Başkanı Yalçın, "Başkanımız hem koronavirüs çalışmalarını yürütüyor hem de önemli projelerimizi dinliyor ve bize yardımcı oluyor. Böyle bir sürpriz ziyaretten dolayı da çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç da, her zaman olduğu gibi koronavirüs ile mücadele sürecinde ilçe belediyeleri ile el ele çalıştıklarını belirtti. Büyükşehir ile ilçeler arasındaki birlik beraberliğin bereket vesilesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Covid-19 ile mücadele sürecinde 11 Mayıs sonrasının çok daha önemli olduğunu dile getirdi. AVM'ler ile berber ve kuaförlerin açılmasının bir miktar rahatlamaya vesile olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kesinlikle rehavete kapılmadan daha da dikkatli bir şekilde mücadelemizi sürdürmeliyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:02 Kaynak: İHA


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