Başkan Büyükkılıç, İncesu'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte İncesu Muhtarlarına yönelik düzenlenen istişare toplantısına katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mahallelerin sesi ve temsilcisi olduğunu söylediği muhtarların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda İncesu'da muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Nihat Pullu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün de hazır bulundu.



Muhtarlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışarak çok güzel hizmetlerde bulunduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Hizmeti ayağı getirme mantığı bu olsa gerek. Muhtarlarımızın kapı kapı dolaşmak yerine burada taleplerini dinledik. Güzel ve seviyeli bir toplantı oldu. İncesu'muzun muhtarlarına yakışan bir yaklaşım oldu. Bu da bizleri sevindiriyor. İncesu'muza bu yakışır. Tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla, merkeze yakın olma getirisiyle burada Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden azami yararlanmasından kaynaklı olarak güzel bir toplantı oldu. Sizlere layık olma yolunda isteklerinizi yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olsun. Biz sizleri seviyoruz. Sizlere minnettarız. İncesu'muz Kapadokya'nın giriş kapısı olması, Erciyesimizin eteğinde olması, Kayserimize 30 km mesafede olarak merkez ilçe statüsünde olması, bunların hepsi ilçenin kazanımları. Bu kazanımları korumalıyız ve geliştirmeliyiz. Bu önemli ve değerli çalışmamız için değerli Valimize teşekkür ediyorum. Bu arada malumuz Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Ayasofya'nın açılışına katılacağız. Sizlerin adına da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarınızı iletiriz inşallah. Ay yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olmanın Elhamdülillah huzurunu yaşıyoruz. Kayseri gerek kamu kurumlarıyla gerekse yerel yönetimleriyle, hizmet edenleriyle en güzel dayanışma örneğini her zaman sergiledi" dedi.



Muhtarların taleplerini de tek tek dinleyen Başkan Büyükkılıç, pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken hususları da anlatarak tedbir ve önlemlerin çok önemli olduğunun altını biz kez daha çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, muhtarlarla görüşmesinin ardından, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte önce İncesu Kaymakamlığı'na giderek İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün'ü ziyaret etti. Daha sonra da İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. - KAYSERİ