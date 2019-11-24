Başkan Büyükkılıç'tan yer altı şehrine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yer altı şehrini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde keşfedilen 1300 metre uzunluğundaki, 26 kapılı yer altı şehrini gezdi.

Büyükkılıç, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, yer altı şehrinin şu an 1300 metre olduğunu ancak incelemeler sonrası açılacak kapılarla daha da büyük olabileceğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, "Buranın 26 kapısı var ve hepsi birbirine bağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak projelendirip temizliğini ve aydınlatmasını yapacağız. Yer altı şehrinin 2 bin yıllık bir geçmişinden bahsediliyor. Dolayısıyla bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. İnşallah Koramaz Vadisinin zenginliklerine zenginlik kazandıracak bir keşif." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, seyahat acenteleriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, TÜRSAB bünyesindeki Türkiye'nin en büyük seyahat acentelerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Kayseri'nin turizm değerlerini anlatan Büyükkılıç, Erciyes'te yapılan yatırımlardan da bahsetti.

Erciyes'te güzelliklere yeni güzellikler eklediklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Kayak merkezi yanına yüksek irtifa kamp merkezi yapacağız. İki futbol sahasını yaptık. Gelecek yıl 8 saha daha yapacağız. İnanıyorum ki yüzlerce takımın en güzel şekilde kamp yapacağı bir merkezi kazandıracağız. Gerekli çalıştay ve kongrelerimizi de yaparak yüksek irtifa kamp merkezini tanıtacağız." açıklamasında bulundu.

Misafirlere Sultansazlığı, Kapuzbaşı Şelaleleri, yılkı atları gibi değerleri de anlatan Büyükkılıç, sağlık turizmini çok önemsediklerini kaydetti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım AŞ, geleneksel fidan dikim etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, Sarımsaklı Barajı kıyısına 500 fidan dikti.

Etkinliğe katılan Büyükkılıç, geleceğe daha güzel bir ülke ve daha güzel bir şehir bırakmak için çalıştıklarını belirtti.