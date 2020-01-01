Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte görev başındakilere moral verdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2019 yılının son saatleri ve 2020'nin ilk saatlerinde Vali Şehmus Günaydın ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile birlikte bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretlerde, halkın huzuru için görev başında bulunan polis, jandarma, zabıta ve itfaiye ekiplerine kolaylıklar dileklerinde bulunuldu ve Şehir Hastanesi'ndeki hastalara geçmiş olsun temennileri iletildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte yapmış olduğu ziyaretler Boğazköprü Polis Kontrol Noktası ile başladı. Ziyaretlere AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nadir Çelik ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı. Ziyarette 2019'un son saatlerinde de mesaide bulunan ve Boğazköprü Polis Kontrol Noktasında trafik güvenliği için çevirme yapan polisler ile vatandaşlara tatlı ikram edildi. Boğazköprü kontrol noktasının ardından şehir Hastanesi'ne geçildi. Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan sağlık personeli ile hastaları ziyaret eden Vali Günaydın, Kayseri Milletvekili Tamer ve Başkan Büyükkılıç, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.



2019 yılının son saatlerinde yapılan ziyaretler Şehir Hastanesi'nin ardından Selimiye Şehit Osman Börklüoğlu Polis Merkezi Amirliği ve Mimarsinan Parkı'nda yer alan Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ile devam etti. Görev başındaki polislere hayırlı görevler temennisinin ardından Mimarsinan Parkı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Merkez Zabıta Amirliği ziyaret edildi. Zabıta ekipleri ile bir süre sohbet eden Vali Günaydın, Kayseri Milletvekili Tamer ve Başkan Büyükkılıç daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nı ziyaret etti. İtfaiye ekipleriyle yapılan sohbetin ardından 2019'un son saatlerinde başlayan ziyaretler 2020 yılının ilk saatlerinde Erciyes'te devam etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile birlikte önce Erciyes-Tekir Kapı girişindeki jandarma kontrol noktasını, ardından da Erciyes Jandarma Kış Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Erciyes'teki esnaflar ve vatandaşlarla da selamlaşan Vali Günaydın, Kayseri Milletvekili Tamer ve Başkan Büyükkılıç'a bir esnaf tarafından Kayseri'nin önemli lezzetlerinden arabaşı ikram edildi. - KAYSERİ