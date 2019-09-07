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Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği'nde

4 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği'ne katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği'nde, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği'ne katıldı. Etkinlik alanında büyük bir ilgi gören Başkan Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada patlıcanın ne denli sağlıklı olduğundan bahsetti ve Kayseri mutfağının zenginliğine vurgu yaptı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği'ne Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte katıldı. Etkinlik alanını gezen ve vatandaşlarla selamlaşan Başkan Büyükkılıç'a Yamula sakinleri büyük ilgi gösterdi.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ardından katılımcılara hitap eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerine Ankara'da görüştüğü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Bir hekim olarak patlıcanın faydalarından da bahseden Başkan Büyükkılıç, patlıcanın en başta nikotinin düşmanı olduğunu söyledi ve 40 çeşit yemeğinin yapıldığını belirtti.


Konuşmasında Kayseri mutfağına da değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kayseri gastronominin merkezi. İnanmıyorsan gel, gör, tat. Yakında gastronomi çalıştayı ve daha sonra festivaller yapacağız. Farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu güzel şehrimizi yemekleriyle de dünya ile tanıştıracağız" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
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