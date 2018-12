Başkan Can, AK Parti Motivasyon Eğitim Programına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti AR-GE Birim Başkanlığı tarafından düzenlenen Motivasyon Eğitimi programına katıldı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman ve partililer katıldı. AK Parti çalışmaları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı programda; Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 31 Mart Yerel Seçimlerinde izlenecek yol haritası hakkında sunum gerçekleştirdi.



Belediye Başkanı Nihat Can da yapılan toplantı hakkında, "AK Parti Teşkilatımız AR-GE Birim Başkanlığı tarafından düzenlenen Motivasyon Eğitiminde AK davanın AK neferleri ile bir araya geldik. Adana Milletvekilimiz Prof. Dr. Necdet Ünüvar 31 Mart Yerel Seçimlerinde izlenecek yol haritası hakkında sunum gerçekleştirdiler. Birlik ve beraberlik içerisinde Milletimizin desteğiyle 31 Mart'ta Allah'ın izniyle hep birlikte zafere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.



Daha sonra Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı konuk eden Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında konuğuna bilgi vererek, Bilecik topraklarından yapılan kahve fincanı takımı hediye etti. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

