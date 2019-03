Başkan Can, Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can , ildeki basın yayın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi, çalışmaları ve projelerini anlattı.Bilecik'te bir restoranda gerçekleştirilen programa ayrıca AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı , AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk da katıldı. Başkan Can, Bilecik Belediyesi tarafından şu ana kadar yapılan çalışmalar ve vizyon projeleri hakkında basına bilgi verdi."Basının değerlendirmeleri çok büyük öneme sahiptir"Belediye Başkanı Nihat Can basının değerlendirmelerinin çok büyük öneme sahip olduğuna değinerek, "Sesimizin en büyük duyurucuları, yerel yönetim ile halkımız arasındaki en büyük bağımız ve en büyük yardımcılarımız olan güzide basın mensupları ile bir araya geldik. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar ile yeni projelerimiz hakkında kendilerine bilgiler sunduk. Ayrıca projelerimize ilişkin değerli basın mensuplarının düşüncelerini aldık. Şuna inanıyoruz ki şehirlere hizmet görevinde basın mensuplarının eleştirileri, bakış açıları ve değerlendirmeleri çok büyük öneme sahiptir. Bizler de bu önemi göz önünde bulundurarak şeffaf belediyecilik anlayışı ile şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağımız çalışmaları basınımızın Güzide temsilcileri yoluyla insanlarımıza duyuracağız. Bu anlamda bizlerin bu davetine icabet eden istek ve düşüncelerimizi insanlarımıza aktarmada bizlere yardımcı olan değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Toplantı; Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindekilerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - BİLECİK