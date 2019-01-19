Son Dakika Haberleri: Başkan Can'dan Hasta Ziyaretleri

Başkan Can'dan Hasta Ziyaretleri

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Başkan Can'dan Hasta Ziyaretleri, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Hastaları ziyaret eden Başkan Can, hastaların yakınlarına şifa diledi. Ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Can, "Devlet hastanemizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet ettik. Hastalarımız ve hastanemizin çalışmaları hakkında bilgi aldık. İnşallah Bilecik'imiz de yeni hastanesinde çok daha güzel ortamlarda hem hastalarımıza hem de doktorlarımıza hizmet verecek. Devletimiz ve hükümetimiz her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da vatandaşın yanında yer alıyor. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak çok önem verdiğimiz sağlık sektörümüz ve çalışanların yanında yer alacağız. Ben bu vesile ile bütün hastalarımıza Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenabı Allah onları tez zamanda sağlıklarına kavuştursun. Hastalarımız ile yakından ilgilenen doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Nihat Can, Devlet Hastanesi, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 13:21:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can'dan Hasta Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]