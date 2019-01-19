Başkan Can'dan Hasta Ziyaretleri
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik Devlet Hastanesi
'nde yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.
Hastaları ziyaret eden Başkan Can, hastaların yakınlarına şifa diledi. Ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Can
, "Devlet hastanemizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet ettik. Hastalarımız ve hastanemizin çalışmaları hakkında bilgi aldık. İnşallah Bilecik'imiz de yeni hastanesinde çok daha güzel ortamlarda hem hastalarımıza hem de doktorlarımıza hizmet verecek. Devletimiz ve hükümetimiz her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da vatandaşın yanında yer alıyor. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak çok önem verdiğimiz sağlık sektörümüz ve çalışanların yanında yer alacağız. Ben bu vesile ile bütün hastalarımıza Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cenabı Allah onları tez zamanda sağlıklarına kavuştursun. Hastalarımız ile yakından ilgilenen doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum
Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi